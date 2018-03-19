Сонячна електростанція для дому: як заважають і чому погано працюють енергетики

Ви хочете встановити вдома сонячну електростанцію? Не знаєте, з чого почати, де і як взяти кредит, в які офіси йти і які документи готувати? Вам не розказували про сюрпризи від банків і енергокомпаній? Сайт "24" продовжує серію публікацій про те, як мрію про сонячну електростанцію зробити в Україні реальністю.

Етап 1 – районний підрозділ обленерго (РП)

Етап 2 – банк

Етап 3 – підготовчі роботи і монтаж електростанції

Отже, з дня на день мають приїхати районні енергетики, аби збільшити потужність нашого будинку до 30 кВт, бо саме таку станцію ми мріяли встановити. Тим часом, кредит у банку вже взято. І постачальники сонячних станцій поставили нас у чергу.

Треба віддати належне енергетикам, приїхали вони саме на 30 день після оплати рахунку за збільшення потужності у 35 тисяч гривень – саме такий термін відведений договором. Від найближчої електроопори підвели до місця розташування лічильника кілька проводів завтовшки з дитячу руку і… поїхали. Благородно заявили, що наш старий лічильник не зніматимуть, щоб не відімкнути будинок від енергопостачання (?!). Бо новий трьохфазний лічильник встановили на стовпі, і з будинком його не з’єднали. Сказали, що це вже не їхня компетенція. Знову попросили шукати когось тямущого у цьому і під’єднати.

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У результаті ми залишилися на подвір’ї з двома лічильниками – і обурені. Але у нас уже була тямуща людина з досвідом роботи у РЕП, яку ми знайшли, коли потрібно було робити заземлення. Тож довелося просити її довести справу до кінця, що та людина залюбки й зробила за символічну плату у 300 грн. Але у цій історії мені так і не вдалося з’ясувати дві речі.



Сонячні панелі ще запаковані

Перша – чому офіційні енергетики не підключають будинок, а доводять проводи тільки до місця, яке вони визначили для нового лічильника. Я навіть не задаюсь питанням, чого вони його встановили на стовпі – це занадто складно як для творчої людини.

Друга (смішніша) – для чого вони взагалі встановлювали трьохфазний лічильник, а не одразу реверсний? Адже для станції потрібен реверсний, який буде рахувати, скільки енергії ми виробили, а скільки спожили. В усьому іншому він працює як звичайний трьохфазний лічильник. У результаті новий трьохфазний лічильник пропрацював всього тижнів зо три! Більше просто провисів…

А щоб ви знали, коли приїхали міняти трьохфазний на реверсний, то за їхніми правилами, вони перший лічильник забрали. Попри те, що він увійшов у рахунок, він за правилами належить енергокомпанії. Пишу це для того, щоб ви заздалегідь були готові до подібних розкладів.



Палі під сонячну електростанцію

А що стосується самого реверсного лічильника, то, крім того, що його купити, його треба ще параметризувати. Доволі знайоме слово. Таке ми робимо з лічильниками води і газу. Возимо у спеціальні акредитовані інститути, які їх перевіряють. І тут виникла проблема: де його купувати і де параметризувати. Було два варіанти – у компанії, яка буде встановлювати нам станцію, чи у самому РЕП? Як не дивно, але ціна була однакова – близько 11 тисяч гривень. Тільки лічильник РЕПу нам не треба було відправляти на параметризацію, типу входить у комплект. Але й постачальники станції, після того, як дізналися про "демпінг" з боку РЕПу, поступилися вартістю послуги за параметризацію, яку вони бралися організувати за 500 грн. Тож ми обрали останніх. Чисто на емоціях. Проблем потім з боку РЕПу не було, нашого лічильника вони прийняли "як свого", претензій не виставляли. Хоча до нас і доходила інформація, що палки в колеса можуть бути через те, що лічильник куплений не у них.

Але я трохи забігла наперед. Бо установка реверсного лічильника – це вже майже той момент, коли можна бити шампанське "об борт судна". Та на завершальному етапі почалась якась катавасія, що я й сама не встигла зрозуміти, що до чого.



Сонячна електростанція: як "забивають" палі



Реверсний лічильник встановлюють тоді, коли вже змонтована станція (чому – незрозуміло). Тож після збільшення потужності і під’єднання будинку до трьохфазного лічильника – в урочистому настрої чекали на приїзд монтажної групи. Час, коли вони працювали, був найприємнішим у всьому процесі. На очах росли алюмінієві стелажі, одна за одною лягали на них панелі. За два з половиною дні серед городу виросла така бажана конструкція. Сім’єю ходили навколо, фотографувалися на фоні і розсилали фото, кому тільки хотіли. Уже ж можна було розкрити секрети!

І вже за кілька днів після цього, як тільки могла вирватися з роботи у будні, я поїхала у РЕП писати заяву-повідомлення про установку реверсного лічильника (уже купленого і параметризованого) і укладання договору про зелений тариф. Здавалось, уже на фініші. Але, як ви здогадались, все сталося трохи інакше.

Виявляється, до того, як писати цю заяву, я мала оплатити послугу з установки лічильника. Плюс 700 грн. Ну, добре, гаразд, давайте, оплачу. Але я потрапила саме на той день, коли у РЕП планово не працювали комп’ютерні системи. Вони, виявляється, санкціоновано відключаються у них щомісяця на кілька днів, і в ці дні РЕП не може виставити рахунок. Я готова була залишити їм гроші, мовляв, включите систему, сплатіть, будь ласка. Ні, кажуть, не проходить. На установку лічильника після оплати у них виділяється п’ять днів, але не пізніше 10 числа. Щось таке. А це вже було п’яте чи шосте, наприклад. Тобто, якщо сьомого я плачу, коли запрацює система, вони до 10 не встигнуть його підключити. Тож доведеться чекати до наступного місяця. І сіль була в тім, що станція простоювала ще місяць. А кредит я вже сплачую! То природно, що прагну підключити "годувальницю" якнайшвидше. Після довгих і безперспективних переговорів здалася – хай стоїть іще місяць, що зробиш. Самі ж працівники РЕП зізналися, що їх ніхто не вчив, не проводив семінарів, як пояснювати клієнтам всі особливості, у них немає чітких поетапних інструкцій, які вони могли б дати з самого початку, аби все розрахувати у часі.



Конструкція під сонячну електростанцію

Краще, що я придумала, – домовитися знову ж таки з людиною, яка уже допомагала з підключенням будинку і заземленням, що вона зробить за мене оплату і здасть у відведений термін всі заяви. Чесно кажучи, вона працювала у РЕП, і такий варіант пройшов. Я підписала всі заяви (без дати), залишила гроші на установку лічильника і подалася в Київ. Вириватися з роботи у наш час непросто, то вигідніше було потім віддячити того чоловіка. Так що, без цукерок-коньяку все одно не обійшлося – ніхто не вимагав, але я розуміла, що так буде правильно.

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Як не хотілось пройти всі етапи самим, без посильної сторонньої допомоги не справилися. Хтось скаже, так вони це все вигадують, щоб наліво підзаробляти. Не думаю. Вони й справді не до кінця самі обізнані з усім процесом і доволі байдуже ставляться до проблем клієнтів. Не тому, що вони погані люди чи неважні спеціалісти. Їх ніхто не вчить і вони не зацікавлені у зайвій мороці. Більш того – дуже бояться втратити свою роботу, тому зайвих кроків не роблять. Одна з працівниць так і сказала:

Вам аби швидше заробіток отримати, а нам завтра не буде чим годувати дітей.

Як би там не було, але за пару тижнів лічильник був підключений, а документи передані в обласну енергокомпанію для укладення договору за зеленим тарифом. Тут теж для прискорення процесу вирішила скористатися дружньою допомогою постачальників станцій. Я зробила висновок, що у них всюди є свої люди. Але допомога з оформленням зеленого тарифу передбачена їхньою комерційною пропозицією, тож зрозуміло, що вони домовляються. Вони дали мені мобільний фахівця з обленерго, я з ним зв’язалася, і за кілька днів отримала бажаний договір. Чесно – ні коняку, ні грошей з мене не взяли.

Так що, вийшовши з енергокомпанії, я урочисто подзвонила мамі у село і сказала "Вмикай!" Невже?! Сама не вірю! Проект #ХочуСонячнуЕлектростанцію у дії!



Сонячна електростанція на городі

Але один секрет, абсолютно законний – як поставите станцію, вмикайте її одразу після встановлення реверсного лічильника, а не чекайте договору. Принаймні, вмикайте з першого числа того місяця, в якому ви розраховуєте на договір. Зайвим не буде. Договір нам дали 10 числа, а розрахунковий період – з першого. Тобто 10 днів ми споживали, а не виробляли. А в розрахунок їх включили. Різниця вийшла не нашу користь. І за спожиті кіловати – виробники електроенергії ! – ще сплатили РЕПу. Але то вже було байдуже. Головне – це працює!

А як – у наступному матеріалі, де я покажу всі розрахунки за перші місяці роботи станції і прогнози по окупності.

Далі буде ще цікавіше!

Автор: Сонячна Соля

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