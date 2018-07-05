Сообщение о заложенных во Львове взрывчатках оказалось "шуткой": полиция ничего не нашла

Во Львове 5 июля правоохранители проверили сообщение о заминировании зданий по 15 адресам. Взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

24 канал сообщал, что 5 июля во Львове в полицию поступило сообщение о заминировании помещений по 15 адресам, а именно на улицах: Зеленой, Замарстыновской, Промышленной, Шевченко, Научной, Богдана Хмельницкого, Роксоланы, Конисского, Хуторивка, Елены Степановны и Героев УПА.

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По указанным в сообщении адресам работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и работники других служб, которые не обнаружили взрывоопасных или подозрительных предметов.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.