Сообщила об изнасиловании сына: харьковчанка под наркотиками сделала ужасное заявление

В полицию Харькова обратилась женщина, которая сообщила, что изнасиловали ее 9-летнего сына. Впоследствии оказалось, что она якобы была под наркотиками и придумала это.

Об этом инциденте сообщили 8 октября. Впоследствии прибыли правоохранители, с которыми пообщалась мать заявительницы.

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Не впервые вела себя неадекватно

54-летняя женщина рассказала, что ее 31-летняя дочь уже давно страдает от наркотической зависимости. Также добавила, что ранее женщина уже не раз неадекватно вела себя после употребления запрещенных веществ.

В частности, она якобы агрессивно вела себя – кричала и угрожала расправой. Мол, в полицию обратилась тоже под "кайфом". Когда правоохранители начали составлять протокол, изъяли у злоумышленницы наркотическое вещество "соли". Теперь ей грозит до 3 лет тюрьмы.

Другой инцидент недавно

В Киеве мужчина обратился в полицию из-за исчезновения его телефона. На вызов сразу прибыли патрульные. Однако после этого задержали самого заявителя.

Дело в том, что мужчина сильно нервничал и вел себя подозрительно. Когда его начали обыскивать, обнаружили белый порошок, много зип-пакетов, а также изоленту.