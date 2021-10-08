Сообщила об изнасиловании сына: харьковчанка под наркотиками сделала ужасное заявление
Источник:телеграм "Харьков Life"
В полицию Харькова обратилась женщина, которая сообщила, что изнасиловали ее 9-летнего сына. Впоследствии оказалось, что она якобы была под наркотиками и придумала это.
Об этом инциденте сообщили 8 октября. Впоследствии прибыли правоохранители, с которыми пообщалась мать заявительницы.
Заметьте Заставляла дочь употреблять наркотики: на Днепропетровщине разоблачили ужасное преступление
Не впервые вела себя неадекватно
54-летняя женщина рассказала, что ее 31-летняя дочь уже давно страдает от наркотической зависимости. Также добавила, что ранее женщина уже не раз неадекватно вела себя после употребления запрещенных веществ.
В частности, она якобы агрессивно вела себя – кричала и угрожала расправой. Мол, в полицию обратилась тоже под "кайфом". Когда правоохранители начали составлять протокол, изъяли у злоумышленницы наркотическое вещество "соли". Теперь ей грозит до 3 лет тюрьмы.
Другой инцидент недавно
В Киеве мужчина обратился в полицию из-за исчезновения его телефона. На вызов сразу прибыли патрульные. Однако после этого задержали самого заявителя.
Дело в том, что мужчина сильно нервничал и вел себя подозрительно. Когда его начали обыскивать, обнаружили белый порошок, много зип-пакетов, а также изоленту.