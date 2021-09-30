Сообщили имя погибшего на Донбассе военного
30 сентября 2021 , 20:37Читати новину українською
На Донбассе 30 сентября погиб военный с Днепропетровщины. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Погибшего звали Алексей Стрижак. Печальное известие о его смерти на фронте сообщили в его родном городе Зеленодольске Днепропетровской области.
Еще одна потеря На полигоне в зоне ООС трагически погиб 24-летний военный со Львовщины
Что известно о погибшем военном
Алексею было всего 39 лет. Он погиб в зоне Операции объединенных сил, защищая Украину. Военный был из Криворожского района Днепропетровской области.
Где именно он погиб и при каких обстоятельствах – информации пока нет.24 канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память!
Прощаться с погибшим будут 2 октября в 11:30 на площади у Дворца культуры "Юбилейный".
Ситуация на Донбассе 30 сентября: главное
- 30 сентября трагическая весть пришла на Львовщину: на полигоне в зоне ООС 30 сентября трагически погиб 24-летний военный со Львовской области Роман Олекса.
- С начала этих суток оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня.
- Дважды враг использовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
- СБУ на линии разграничения обнаружила диверсантов. На Донетчине и Луганщине они обустроили два тайника, где был огромный арсенал.