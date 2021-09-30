Сообщили имя погибшего на Донбассе военного

На Донбассе 30 сентября погиб военный с Днепропетровщины. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Погибшего звали Алексей Стрижак. Печальное известие о его смерти на фронте сообщили в его родном городе Зеленодольске Днепропетровской области.

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Что известно о погибшем военном

Алексею было всего 39 лет. Он погиб в зоне Операции объединенных сил, защищая Украину. Военный был из Криворожского района Днепропетровской области.

Где именно он погиб и при каких обстоятельствах – информации пока нет.

24 канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память!

Прощаться с погибшим будут 2 октября в 11:30 на площади у Дворца культуры "Юбилейный".

Ситуация на Донбассе 30 сентября: главное