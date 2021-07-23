Об этом глава Офиса генпрокурора написала в соцсетях. Она отметила, что уголовное производство было зарегистрировано в начале 2021 года и все это время длилось следствие.

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Деньги требовали за сохранение должности

Следователи установили, что фигуранты дела требовали деньги за "помощь" в трудоустройстве одного из должностных лиц. Почти все средства, которые просили за содействие, они получили.

Не могу скрыть сожаления, поскольку речь о моем родном городе и о моей родной области, но это ничего не меняет и не изменит. Политическая принадлежность фигурантов им также не поможет, а, скорее, наоборот – внимание к представителям команды власти в подобных случаях имеет значение,

– напоследок добавила Венедиктова.

Деньги передавали частями

Отметим, о разоблачении Малыша и его пособника НАБУ сообщило 22 июля. Детективы отметили, что 1 миллион 50 тысяч гривен чиновник требовал от директора одного из коммунальных предприятий.

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За эту крупную сумму чиновник должен был остаться в должности. Деньги передавали частями, на последнем "транше" злоумышленников и поймали "на горячем".