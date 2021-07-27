Об этом стало известно из анонимного сообщения. Его прислали в полицию 27 июля примерно в 16: 20.

Другой случай Львовянка на рассвете заявила, что заминировала 2 здания полиции: ее личность установили

Замінували міську раду Одеси, там працюють фахівці
Экстренные службы возле мэрии Одессы, которую "заминировали" / Фото Нацполиции

Специалисты выехали проверять

  • Туда направили следователей и взрывотехников.
  • Кроме этого, туда прибыли кинологи.
  • На фото с места видно, что также приехали пожарные и скорая помощь.
  • О том, что заминировали именно мэрию Одессы сообщили в телеграм-канале "Одесса INFO".

Сообщили о минировании мэрии Одессы: смотрите видео с места телеграмму "Одесса INFO"