Об этом стало известно из анонимного сообщения. Его прислали в полицию 27 июля примерно в 16: 20.
Другой случай Львовянка на рассвете заявила, что заминировала 2 здания полиции: ее личность установили
Экстренные службы возле мэрии Одессы, которую "заминировали" / Фото Нацполиции
Специалисты выехали проверять
- Туда направили следователей и взрывотехников.
- Кроме этого, туда прибыли кинологи.
- На фото с места видно, что также приехали пожарные и скорая помощь.
- О том, что заминировали именно мэрию Одессы сообщили в телеграм-канале "Одесса INFO".
Сообщили о минировании мэрии Одессы: смотрите видео с места телеграмму "Одесса INFO"