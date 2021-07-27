Сообщили о заминировании мэрии Одессы: на месте работают специалисты

27 июля 2021 , 17:32
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Источник:

полиция Одесской области

Сообщили о заминировании административного здания на Думской площади в Одессе. Туда уже выехали специалисты, которые проверяют эту информацию. В сети сообщают, что поступило сообщение об угрозе взрыва в горсовете Одессы.

Об этом стало известно из анонимного сообщения. Его прислали в полицию 27 июля примерно в 16: 20.

Другой случай Львовянка на рассвете заявила, что заминировала 2 здания полиции: ее личность установили


Экстренные службы возле мэрии Одессы, которую "заминировали" / Фото Нацполиции

Специалисты выехали проверять

  • Туда направили следователей и взрывотехников.
  • Кроме этого, туда прибыли кинологи.
  • На фото с места видно, что также приехали пожарные и скорая помощь.
  • О том, что заминировали именно мэрию Одессы сообщили в телеграм-канале "Одесса INFO".

Сообщили о минировании мэрии Одессы: смотрите видео с места телеграмму "Одесса INFO"

Обратите внимание! 14 июля мужчина сообщил, что заминировал базу отдыха под Одессой, где отдыхал. Когда туда прибыли правоохранители и спасатели, оказалось, что злоумышленник напился и решил так развлечься.
Автор: Олександр Марчак