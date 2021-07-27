Сообщили о заминировании мэрии Одессы: на месте работают специалисты
27 июля 2021 , 17:32Читати новину українською
Источник:полиция Одесской области
Сообщили о заминировании административного здания на Думской площади в Одессе. Туда уже выехали специалисты, которые проверяют эту информацию. В сети сообщают, что поступило сообщение об угрозе взрыва в горсовете Одессы.
Об этом стало известно из анонимного сообщения. Его прислали в полицию 27 июля примерно в 16: 20.
Другой случай Львовянка на рассвете заявила, что заминировала 2 здания полиции: ее личность установили
Экстренные службы возле мэрии Одессы, которую "заминировали" / Фото Нацполиции
Специалисты выехали проверять
- Туда направили следователей и взрывотехников.
- Кроме этого, туда прибыли кинологи.
- На фото с места видно, что также приехали пожарные и скорая помощь.
- О том, что заминировали именно мэрию Одессы сообщили в телеграм-канале "Одесса INFO".
Сообщили о минировании мэрии Одессы: смотрите видео с места телеграмму "Одесса INFO"Обратите внимание! 14 июля мужчина сообщил, что заминировал базу отдыха под Одессой, где отдыхал. Когда туда прибыли правоохранители и спасатели, оказалось, что злоумышленник напился и решил так развлечься.