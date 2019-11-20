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      Сообщник пророссийских террористов, устроивших взрыв в Одессе выйдет на свободу

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      Последствия теракта в Одессе в 2016 году / dumskaya.net

      Суд огласил приговор одному из участников пророссийской террористической группы, которая четыре года назад устроила взрыв под стенами областного управления СБУ в Одессе.

      Коллегия судей под председательством Сергея Кичмаренко признала уроженца Кишинева Сергея Волкова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 258-3 и частью 2 ст. 258 УК Украины – "участие в террористической организации" и "террористический акт". Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и два месяца. Об этом сообщает местное издание "Думская".

      К теме: Харьковскую террористку приговорили к 11 годам тюрьмы, но она выйдет на свободу через 2 месяца

      Свою вину мужчина признал полностью и обжаловать приговор не намерен.

      Вместе с тем, с учетом положений так называемого "закона Савченко", который действует в отношении лиц, совершивших преступления до его отмены, Волкову осталось сидеть буквально две недели: день в СИЗО приравнивается к двум дням в колонии.

      Коротко о "законе Савченко"В ноябре 2015 года Верховная Рада приняла "закон Савченко". Согласно с ним, один день, проведенный в СИЗО, в случае вынесения обвинительного приговора должен считаться как два дня заключения.

      Хоть "закон Савченко" и отменили в 2018 году, но применять его еще можно в определенных временных рамках. Большая палата Верховного суда возобновила ретроспективное действие "закона Савченко". Случилось это ровно год назад. То есть всем осужденным, совершившим преступления до 21 июня 2017, таки перечислят один день в СИЗО за два дня лишения свободы.

      Стоит отметить, что роль этого гражданина в террористической группе была незначительной: накануне теракта он привез к зданию СБУ главаря – сотрудника кафедры хирургии №1 Одесского национального медуниверситета Владимира Грубника.

      Еще одного члена банды, безработного выпускника академии технического регулирования и качества Николая Гуменюка, который в момент взрыва имел задание следить за возможным прибытием правоохранителей, в 2016 году приговорили к 4 годам и 6 месяцам. Сейчас он находится на свободе.

      Дело Владимира Грубника выделили в отдельное производство. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

      Что известно о теракте в Одессе возле здания СБУ

      Теракт был совершен в ночь на 27 сентября 2016 года. Бомба сработала на углу здания спецслужбы. Взрывом повреждены двери, окна и фрагменты фасада, выбило стекла, а местами и оконные рамы в домах в близлежащих кварталах. Пострадали также несколько припаркованных автомобилей. К счастью, людей не задело.


      Последствия взрыва у здания СБУ в Одессе / фото "Думской"

      Правоохранители считают, что до этого, 10 сентября, террористическая группа пыталась привести в действие взрывчатку в военной части Нацгвардии. Однако из-за слабой доказательной базы это преступление им решили не инкриминировать.

      При задержании Грубник оказывал яростное сопротивление бойцам "Альфы". Одного он даже укусил за шею, пытаясь перегрызть сонную артерию. Впоследствии врач пытался сбежать из областной психиатрической больницы №1, что на Воробьева, где проходил стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Взрыв СБУ Новости Одессы Терроризм
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