Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне

Очень откровенный разговор с сооснователем бренда Veterano Coffee Владимиром Шевченко про войну, бизнес и то, что их объединяет.

Владимир Шевченко – ветеран 2-го аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, владелец нескольких кофеен Veterano Coffee в Киеве, бизнес-тренер.

В первой части своего интервью он рассказал 24 каналу о том, чем военный опыт может быть полезен в бизнесе, как правильно выбрать свое дело и почему война не может кардинально поменять человека.

Ты – один из самых известных представителей ветеранского бизнеса в Украине. Но ты редко рассказываешь о себе. Почему?

Не спрашивают. Как правило, задают шаблонные вопросы, вроде "Почему ты пошел в АТО?", "Почему ты открыл свой бизнес?", "Не страшно ли было открывать свой бизнес?", "С какими трудностями ты столкнулся?"... О чем-то другом редко спрашивают.

Ты попал в зону боевых действий в тот момент, когда ситуация на фронте менялась…

Когда она уже изменилась. Это уже была окопная война. Было перебрасывание артиллерии, стрелковых боев почти не было. С натяжкой было пару таких моментов, когда над головой свистели пули, по нам "работали", мы отвечали. А так, в основном, были обстрелы. То есть, по сравнению с началом 2015 года, ситуация кардинально изменилась.

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Война, на которой ты оказался, отличалась от той войны, которую представлял?

Конечно! Отличалось вообще все. Гражданский человек войну воспринимает по-другому. Гражданским нужно просто принять: настоящая война не хуже и не лучше того, что вы представляете. Она просто другая. Чтобы понять какая – нужно на нее попасть и самому увидеть.

Возвращение с войны тоже не такое, как о нем рассказывают?

Оно разное. У меня был полный разрыв стереотипов, например. Меня тянуло в армию, в первый месяц был момент, когда я чуть не вернулся, пока не попал на кухню к Лене Остальцеву. Но это было не потому, что меня "крыло". За год я привык к армии, понимал, что в армии делаю нужное дело. И не понимал, чем таким же значимым можно заниматься в гражданской жизни. Тем более, что был уверен – в армии пользу принесу в любом случае.

Сейчас то, что ты делаешь, приносит пользу?

Об этом нужно судить людям. Не люблю себя хвалить. По крайне мере – я стараюсь. Получается ли – покажет время.

Сейчас ты учишь других людей правильно обращаться с кофе…

Да, но не только. Еще учу их открывать свой бизнес. Мне нравится учить и тому, и другому. Разница в том, что бизнесом я занимаюсь всю свою жизнь, а кофе – только два последних года.

Мне нужно любить то, чем занимаюсь. Кофе я люблю. До войны занимался продажей строительных материалов, это был мой первый бизнес. Он был безумно прибыльным, но развалился, потому что не нравился мне. Точнее, не нравился не сам бизнес. Мне не нравилась среда, в которой он существовал. Мне не нравились люди, с которыми приходилось контактировать. Это все наложило свой отпечаток.

Ты говорил, что с 2013 года принципиально решил не давать взяток. В какой момент было принято это решение?

В 2013 году, когда тогдашняя власть начала сильно прессовать малый бизнес. Это в Киеве просто витало в воздухе. Даже не знаю, как описать. Я тогда первый раз столкнулся с бездушной машиной. Общаясь потом с людьми с Донбасса, понял, что для них это всю жизнь было нормой существования. У нас все время такого не было. Но ближе к 2013 году, когда предыдущая власть почувствовала свою силу, она начала действовать так, как привыкла. Начала ломать всех через колено, насаждать свои порядки. Народ можно было сравнить с овцами, а их – с какими-то хищниками, которые кружили вокруг. Просто они не поняли, что люди были не овцами, а мощными быками, которых, в конце концов, задолбало такое отношение – и они взбрыкнули. Теперь, конечно, "маємо те, що маємо". Но ничего, мы и это поборем.

Решение не давать взяток усложнило жизнь?

Да наоборот – упростило! Когда у тебя есть личная красная линия, которую не переступаешь, все намного проще. Ты четко понимаешь, что сделаешь, а чего не сделаешь ни при каких обстоятельствах.

За последние пять лет у тебя еще появились какие-то красные линии, которые ты ни за что не переступишь?

Да. Я не буду заниматься тем, что мне не нравится. Ни за какие деньги. Десять лет я занимался нелюбимым делом. Еще до войны у меня был очень тяжелый период, когда закруглял отношения с давнишними партнерами по бизнесу. Это были тяжелые проекты, которые тяжело шли по целому ряду причин. Я тогда понял, что нельзя тратить свою жизнь на занятие тем, что не нравится. Нельзя тратить свою жизнь на людей, которые тебе неприятны или создают дискомфорт. По сути, на войну я пришел уже со сформированными взглядами. Война меня только зацементировала в них.

Последние пять лет это был даже не период роста. Это был период, когда я сломал себя и собрал заново. Эмоционально и психологически. Десять лет назад ты бы со мной общаться не смогла.

Не выдержала бы?

Я был тогда ужасным! Я был квинтэссенцией всего того, что сейчас меня безумно бесит в людях: безответственным, безалаберным, непрофессиональным, поверхностным, надменным. Короче, это были все те качества, которые сейчас меня раздражают.

Человек начинает что-то в себе менять только тогда, когда у него что-то идет не так: отношения с любимыми людьми не складываются, бизнес не складывается, жизнь не складывается. Самое плохое, что может произойти с молодым бизнесменом – успех в первом бизнесе. Со мной именно это и произошло. Долгое время я считал, что мой успех – это от того, что я весь такой молодец. Не понимал, что успех получился из-за того, что так сложились звезды и экономическая ситуация в стране. В 2004 году был период, когда деньги лежали практически на земле и хорошо зарабатывали все. Поэтому многие ходили окрыленные успехом. Я – в том числе. Тогда не был способен трезво оценивать обстановку. Это сказывалось и на моем поведении, и на моем отношении к людям, к моей семье, к подчиненным.

А потом – пришел кризис?

Да. Хотя кризис – он всегда в головах. Опять же, потом так сложились звезды: лупанул кризис, упал курс доллара, открылась куча "Эпицентров"... Из-за того, что я занимался не своим делом, не владел ситуацией и, по сути, не был в рынке, я вовремя не прочувствовал, как бизнес должен развиваться и меняться. Я не был профессионалом. Поэтому мой бизнес не выдержал.

Подытоживая: война для тебя стала не переломным моментом, а завершением этапа жизни?

Да. Она подвела черту и зацементировала мои новые убеждения.

При таком раскладе, после войны должно было намного легче начинать все с нуля?

Вообще элементарно! Я точно знаю, что тяжелее, чем было в последние годы до войны, тяжелее, чем было на самой войне – уже точно не будет.

Последние месяца два службы ловил себя на мысли, что меня больше вообще ничего не удивляет. В начале службы было не так. У меня самый страшный момент был, когда меня в автобусе везли с ДВРЗ, и я понял, что попадаю в этот гребанный десант. Я – человек, который никогда не служил срочку, который понятия не имеет, что такое автомат, который никогда не держал в руках оружие…

То есть, ты, только что переросший состояние мальчика-мажора, вдруг обнаружил себя в автобусе с десантурой, на пути непонятно куда?

Именно! И поначалу меня дико удивляло все. Начиная с туалета на 150 человек под открытым небом, заканчивая крысами, которые по нам бегали в первую ночевку в Авдеевке в каком-то подвале. Под конец удивление ушло. Ночевка в снегу на каремате? Не вопрос, разбудите, когда буду нужен. Собраться, сесть на БТР и стартануть черт знает куда – прекрасно, поехали.

Вот так ничему не удивляться – это тяжело?

Это прикольно. Я забыл, что такое стресс. Помню, что когда-то у меня было такое состояние. Но уже не могу его описать. Сейчас мне уже сложно понять в деталях, что такое стресс, и от чего он может возникнуть. Да, я не всегда спокоен. Я же человек, я ошибаюсь, могу вспылить. Но сейчас меня достаточно сложно вывести из состояния равновесия.

Единственное, что сейчас сильно раздражает, так это человеческая глупость. Глупостью считаю нежелание учиться чему-то новому и развиваться. Такая глупость у нас встречается регулярно и везде. Мы до сих пор не поняли, что мир изменился до неузнаваемости и повышать свои навыки нужно постоянно. Сегодня знания, полученные в институте, становятся неактуальными уже через год после выпуска. Во многих сферах. Многие у нас этого еще не поняли. Молодежь только-только начинает понимать. Плюс, в нас сидит мысль, что мы все априори классные. Каждый себя мнит суперпрофи. Но уровень воображаемого профессионализма сильно отличается от того, что мы имеем на самом деле.

Какими были три самых сильных удивления твоей жизни?

На последних учениях с удивлением обнаружил, что могу 22 часа мерзнуть и не сойти с ума. Тогда, благодаря тому, что у нас был очень крутой командир, который мерз вместе с нами, я держался. Но был на грани нервного срыва и был очень удивлен, что могу до такого состояния себя довести. Я был готов просто как девочка расплакаться, бросить автомат и забиться куда-то в угол. Это было вот такое первое удивление из свежих.

Второе удивление – что я попал в ВДВ. До последнего был уверен, что меня, как не служившего "срочку", возьмут в какую-то территориальную оборону. Тогда у меня еще было какое-то ошибочное представление, что терборона не воюет. Не понимал, что это – обычная пехота. Думал, что побуду на каких-то учениях под Киевом, но никуда особо не попаду. А тут понимаю, что попадаю в десант и побываю везде: и в Донецком аэропорту, и в Дебальцево, которое только отгремело. Для меня это был шок. Еще одно глобальное удивление – то, какими бывают люди.

Какими они бывают?

Крутыми. У нас очень много крутых людей. Ну, посмотри вокруг!

Учить людей – это приятно?

Мне нравится. Но мне приятно не учить – приятно видеть, что есть результат моих действий. Я же тщеславен. Это, кстати, одно из обязательных качеств, которые должны быть у бизнесмена. Нужно постоянно соревноваться с лучшими в твоем деле, не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а для того, чтобы дотянуться до нового уровня. Нужно постоянно повышать планку.

Скольких людей ты уже научил?

Проконсультировал уже больше двух сотен. Вот так, чтобы именно научил от А до Я… Недавно закончился образовательный проект, в котором мы с Сашей Матяшем были менторами. Проект проходил в Северодонецке, Краматорске и Мариуполе. В каждом городе у нас было приблизительно 12-18 человек в основной группе, на которую мы тратили 4 дня обучения и где-то 10 новичков, которым мы коротко, за день, давали какие-то знания. Вот если с ними считать – тоже получается более 200 человек. Если считать чисто тех, кто прошел практику на моих объектах – человек 15-20 я научил.

Чему научить сложнее всего?

Учиться. Донести до человека необходимость систематичного обучения. Акула живет, пока плывет. В бизнесе – то же самое. Нельзя стоять на месте. Иначе – все. Если ты стоишь на месте – деградируешь.

Сколько людей приходит к тебе за готовым планом работы и готовым рецептом успеха?

Очень много. Они приходят и ждут простых ответов на сложные вопросы.

Как возвращаешь их в реальность?

Задаю первый вопрос: "Почему ты хочешь идти в бизнес?". Обычно отвечают, что хотят много зарабатывать. Тогда я сообщаю, что, прости, братан, но много зарабатывать не будешь. Ты будешь мало зарабатывать. Дай Бог, чтобы в первое время был вообще хоть какой-то заработок. Вот так. Второй вариант ответа на вопрос, почему они хотят в бизнес – "Я хочу больше свободного времени". Всегда честно предупреждаю: друже, свободного времени не будет вообще. Забудь. В режиме 24/7 ты будешь заниматься своим делом – или оно развалиться. Это многих отрезвляет.

Когда рассказываешь некоторые цифры по поводу реализации бизнеса – это тоже отрезвляет. Все же думают, что сейчас можно малой кровью что-то открыть и потом на этом зарабатывать. Но сейчас это уже невозможно. Рынок забит по всем сегментам. Чтобы много зарабатывать – нужно много вкладывать. Можно открыть бизнес, имея малый капитал, но в него нужно постоянно реинвестировать и, в конце концов, все равно придется привлекать инвестиции извне. Без денег развить бизнес невозможно. Принцип, который работал, работает и будет работать: деньги делают деньги.

Многие этого не понимают, когда ты заканчиваешь консультирование?

Процентов 20-30, я бы сказал. И то, они, скорее, до конца в это не верят. Они идут, набивают шишки, кто-то делает выводы, кто-то – нет.

Один из слоганов, который ты продвигал: занимайся тем, что делает тебя счастливым – и все будет хорошо. Это тоже работает?

Вот это тот случай, когда нельзя дать простой ответ на сложный вопрос. Работает все вместе: упорство, целеустремленность, систематичность, обучаемость. Но заниматься, безусловно, нужно тем, что тебе нравится. Когда ты занимаешься бизнесом круглосуточно, в режиме 24/7, и это занятие не приносит тебе удовольствия, если ты не любишь свое дело – просто сойдешь с ума. Из этого получатся стрессы, запои, загулы…

Те люди, которые занимаются бизнесом сейчас, очень отличаются от бизнесменов начала 2000-х. Люди, вышедшие из "Совка", после голодных "девяностых", были жадными до денег. Они кидались на любой бизнес, в любой сфере, в любой моральности. Сейчас люди понимают, что заниматься нужно тем, что приносит не только деньги, но и удовольствие.

Бизнесмен, который ставит перед собой единственную задачу – нагрести побольше бабла – обречен?

Обречен. Рано или поздно он либо развалит себя, как личность, либо развалит семью, либо развалит бизнес. За все нужно платить.

Правда, что самое главное в бизнесе – человеческий ресурс?

Да. Это самый ценный и невосполняемый ресурс. Деньги – самый дешевый и доступный ресурс, который может быть. Если бизнес правильно построен, найти на него деньги – не проблема. А вот с людьми все намного сложнее!

Так же, как и на войне, кстати. Не техника решает исход боя. Решают – люди. Опыт военный и опыт бизнеса, на самом деле, идут рука в руку. Понимание принципа построения структуры в армии и в бизнесе – идентичны. Идеальный командир в армии – это идеальный лидер в бизнесе. У них – одни и те же качества.

Кажется, война очень облегчила тебе жизнь на гражданке сейчас…

Да. Она меня обтесала. Понимаешь, война не может кардинально поменять человека. Иногда говорят: "Вот его война изменила! Он вернулся другим! Он был хороший, а стал плохой". Не верю. Война отсекает все лишнее, из хорошего человека – делает еще лучшего, плохого – делает еще хуже.

Продолжение интеревью с Владимиром Шевченко читайте на нашем сайте в скором времени...

Все фото – Эдуард Крыжановский