Соперница Свитолиной рассказала, как туалет помог ей победить украинку

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова прокомментировала свою победу над украинкой Элиной Свитолиной в матче 1/8 финала US Open-2018.

Слова латвийки приводит официальный сайт WTA-тура.

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"Во второй партии я словно психологически отключилась. У меня были проблемы. Но туалетный перерыв и небольшой отдых помогли мне сразу же включиться в борьбу", – сказала Севастова.

Отметим, что в четвертьфинале Анастасия Севастова сыграет против действующей чемпионки US Open и третьей ракетки мира Слоан Стивенс.

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