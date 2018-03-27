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Соперницей Свитолиной в четвертьфинале Miami Open станет латвийка Остапенко

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Украинская теннисистка Элина Свитолина победила австралийку Эшли Барти и впервые вошла в четвертьфинал турнира Miami Open. Ее следующей соперницей станет пятая ракетка мира – латвийка Елена Остапенко.

Об этом сообщает Isport.

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Элина Свитолина объявила войну австралийскому теннису. За бортом турнира в Майами украинская теннисистка оставила уже вторую представительницу зеленого континента. Двадцатая ракетка мира Эшли Барти до этого не выиграла ни одного из трех матчей против Свитолиной. Не помогли нарушить неприятную традицию и два реализованных брейк-пойнта. Соперница ответила четырьмя и оформила выход в четвертьфинал, уложившись в две партии – 7:5, 6:4.

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Следующая соперница Свитолиной должна была определиться в противостоянии между пятой ракеткой мира Еленой Остапенко и двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой. Латвийская теннисистка в третьем круге обыграла чешку Петру Квитову в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Элина Свитолина сыграет с Еленой Остапенко 28 марта 2018 года.

Напомним, Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Майами.

Теги: Новости Украины Теннис Новости спорта Элина Свитолина
Источник: 24 Канал
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