Соперник "Динамо" в Лиге Европы подписал игрока, на которого претендовали киевляне

Соперник киевского "Динамо" в 1/16 Лиги Европы греческий "Олимпиакос" объявил о подписании соглашения с аргентинским нападающим Франко Солдано.

До этого 24-летний форвард выступал у себя на родине за команду "Унион де Санта Фе". За это клуб игрок провел 90 матчей, в которых отметился 22 забитыми голами.

Читайте также: У меня есть возможность вернуться в Бразилию, но будет трудно покинуть Украину, – новичок "Динамо"

О сумме трансфера не сообщается. По оценкам Transfermarkt, Солдано стоит около 4,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что летом 2018 года Солдано мог перейти в киевское "Динамо". Однако главный тренер киевского клуба Александр Хацкевич в последний момент отказался от подписания форварда.

Читайте также: Гол Цыганкова попал в число лучших в групповом этапе Лиги Европы: видео

К слову, "Олимпиакос" также подписал контракт с полузащитником Йоргисом Масурасом, который до этого выступал за "Панионис". Игрок в прошлом сезоне получил вызов в национальную сборную Греции.