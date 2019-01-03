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      Соперник "Динамо" в Лиге Европы подписал игрока, на которого претендовали киевляне

      30 Читати новину українською
      Франко Сольдано
      Франко Сольдано / olympiacos.org

      Соперник киевского "Динамо" в 1/16 Лиги Европы греческий "Олимпиакос" объявил о подписании соглашения с аргентинским нападающим Франко Солдано.

      До этого 24-летний форвард выступал у себя на родине за команду "Унион де Санта Фе". За это клуб игрок провел 90 матчей, в которых отметился 22 забитыми голами.

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      О сумме трансфера не сообщается. По оценкам Transfermarkt, Солдано стоит около 4,5 миллиона евро.

      Стоит отметить, что летом 2018 года Солдано мог перейти в киевское "Динамо". Однако главный тренер киевского клуба Александр Хацкевич в последний момент отказался от подписания форварда.

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      К слову, "Олимпиакос" также подписал контракт с полузащитником Йоргисом Масурасом, который до этого выступал за "Панионис". Игрок в прошлом сезоне получил вызов в национальную сборную Греции.

       

      Теги: Спорт Футбол Трансферы Лига Европы Динамо
      Источник: 24 Канал
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