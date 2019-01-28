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      Соперник "Динамо" в Лиге Европы подписал российского вратаря

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      Юрий Лодыгин перешел в "Олимпиакос"
      Юрий Лодыгин перешел в "Олимпиакос" / Twitter Olympiacos FC

      Греческий "Олимпиакос" объявил о подписании российского вратаря Юрия Лодыгина.

      Последним клубом Юрия Лодыгина был санкт-петербургский "Зенит". В российский клуб вратарь перешел в 2013 году: до сих пор сыграл за "Зенит" в 164 матчах, где пропустил 157 голов. В этом сезоне не сыграл в чемпионате России ни одного матча.

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      Соглашение с "Олимпиакосом" рассчитано до конца сезона.

      Стоит отметить, что Юрий Лодыгин начинал карьеру именно в Греции, в местном клубе "Ксанти". Он выступал за эту команду с 2009 по 2013 год.

      Напомним, что "Олимпиакос" стал соперником киевского "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч противостояния состоится 14 февраля в Греции, начало в 19:55. Ответный матч запланирован на НСК "Олимпийский" в Киеве 21 февраля. Начало в 22:00.

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      Теги: Футбол Спорт Лига Европы Динамо Трансферы
      Источник: 24 канал
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