Соперник "Динамо" в Лиге Европы усилился форвардом сборной Греции

Греческий "Олимпиакос", который является соперником киевского "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы, объявил о двух больших трансферах в течение двух дней подряд.

Греческий клуб в клубном Twitter объявил о трансфере форварда Георгиоса Мазуроса.

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В текущем сезоне Мазурос сыграл за "Паниониос" 16 поединков, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.

Ранее "Олимпиакос" подписал нападающего Франко Сольдано, от которого отказался наставник киевлян Александр Хацкевич. Похоже, что и Мазурос, и Сольдано попадут в заявку команды в Лиге Европы.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Олимпиакос" – "Динамо" состоится 14 февраля, ответный матч – 21 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский".

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