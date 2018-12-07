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      Соперник Ломаченко назвал наиболее опасный удар украинца

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      Соперник Ломаченко назвал наиболее опасный удар украинца

      Уже в субботу вечером (ночь на воскресенье, 9 декабря в Украине), чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) в Нью-Йорке проведет свой первый объединительный бой в карьере. Соперником украинца будет обладатель титула WBO в этом дивизионе Хосе Педраса (25-1, 12 КО). Последний рассказал об опасных ударах украинца, которых опасается.

      В интервью ESPN Педраса заявил, что наиболее опасные удары Ломаченко – апперкот по корпусу.

      Нужно опасаться боковых оползней и апперкотов по корпусу. Его специфические комбинации поражают и нокаутируют оппонентов больше всего. Его апперкот по корпусу смертелен,
      – рассказал Педраса.

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      Однако, по словам пуэрториканца, он знает что противопоставить Ломаченко. Как пример он приводит бои украинца против Хорхе Линареса и Орландо Салидо.

      "Нужно не давать ему двигаться вокруг себя, держать его на дистанции. В этом случае он не сможет использовать свою работу ног и ему придется изменить свой ритм. Нужно показать такой стиль, который демонстрировали Линарес и Салидо, не давать ему подойти", – рассказал Педраса.

      Стоит напомнить, что Салидо нанес единственное поражение Ломаченко на профессиональном ринге в 2014 году. А Линерес в бою в мае 2018 отправил украинца в первый в карьере нокдаун.

       

      Теги: Ломаченко – Педраса Бокс Василий Ломаченко Спорт
      Источник: 24 Канал
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