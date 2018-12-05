Соперник сборной Украины на Евро-2020 остался без главного тренера
Федерация футбола Литвы прекратила сотрудничество с главным тренером национальной команды Эдгарасом Янкаускасом, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Под руководством бывшего знаменитого нападающего, сборная Литвы провела 30 поединков. В них команда получила четыре победы, шесть матчей свела вничью и двадцать раз уступила. Разница забитых и пропущенных мячей – 17:47.
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Специалист возглавил сборную в январе 2016 года, но под его руководством команда потерпела шесть поражений в Лиге наций. В новом турнире Литва вылетела в Дивизион D, провалив прошлогоднюю кампанию.
Федерация футбола Литвы уже начала поиск нового топ-тренера и будет информировать об изменениях.
Напомним, что сборная Украины сыграет с Литвой в одной отборочной группе к Евро-2020.
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