15:19
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Соперник сборной Украины на Евро-2020 остался без главного тренера

      30 Читати новину українською
      Эдгарас Янкаускас покинул сборную Литвы
      Эдгарас Янкаускас покинул сборную Литвы

      Федерация футбола Литвы прекратила сотрудничество с главным тренером национальной команды Эдгарасом Янкаускасом, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

      Под руководством бывшего знаменитого нападающего, сборная Литвы провела 30 поединков. В них команда получила четыре победы, шесть матчей свела вничью и двадцать раз уступила. Разница забитых и пропущенных мячей – 17:47.

      Читайте также: Стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020

      Специалист возглавил сборную в январе 2016 года, но под его руководством команда потерпела шесть поражений в Лиге наций. В новом турнире Литва вылетела в Дивизион D, провалив прошлогоднюю кампанию.

      Федерация футбола Литвы уже начала поиск нового топ-тренера и будет информировать об изменениях.

      Напомним, что сборная Украины сыграет с Литвой в одной отборочной группе к Евро-2020.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Литва Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Про інвестиції , "зелену" енергетику й кидок з боку влади
      сегодня , 15:00 Про інвестиції , "зелену" енергетику й кидок з боку влади
      Артем Овдієнко 83
      Дейнега: Не могу сказать, что война – это слишком плохая штука
      сегодня , 14:27 Дейнега: Не могу сказать, что война – это слишком плохая штука
      Євгенія Мазур 1046
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Чому українські спецслужби не справляються з агентами Путіна
      сегодня , 14:00 Чому українські спецслужби не справляються з агентами Путіна
      Сергій Лещенко 187
      Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      сегодня , 13:06 Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      Повернись живим 314
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Такума Сато продолжит выступать в американской серии Indycar
       11 января 2013 , 16:00
      Баскетболисты "Альбы" в Евролиге проигрывают шестой раз подряд
       17 января 2013 , 11:21
      Президент ФФУ сомневается, можно ли играть на западе Украины
       10 марта 2014 , 11:28
      Полузащитника киевского "Динамо" переманивают во Францию
       20 августа 2015 , 14:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук