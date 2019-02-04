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      Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2020 получил нового тренера

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      Вальдас Урбонас возглавил сборную Литвы
      Вальдас Урбонас возглавил сборную Литвы / Фото из открытых источников

      Новым главным тренером сборной Литвы по футболу назначен Вальдас Урбонас.

      Об этом сообщает официальный сайт Литовской федерации футбола (ЛФФ).

      Читайте также: Сборная Украины сыграет матч отбора к Евро-2020 на стадионе, который вмещает всего 5 тысяч зрителей

      Сроки контракта и финансовые условия сделки не разглашаются, при этом уточняется, что он будет представлен на специальной пресс-конференции во вторник, 5 февраля.

      Чтобы занять пост наставника главной национальной команды Литвы, 51-летнему Урбонасу пришлось покинуть пост главного тренера в Вильнюсском "Жальгирисе".

      Литва и Украина попали в одну группу квалификации на Евро-2020. Команды встретятся 7 сентября и 11 октября этого года.

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      Теги: Футбол Спорт Литва Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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