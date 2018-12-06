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      Соперник "Шахтера" "Лион" не сыграет матч чемпионата Франции из-за массовых протестов в стране

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      "Лион" не сыграет матч чемпионата Франции перед игрой с "Шахтером"
      "Лион" не сыграет матч чемпионата Франции перед игрой с "Шахтером" / ol.fr

      Массовые протесты, охватившие Францию, не обошли стороной и футбол. Три матча чемпионата пришлось перенести на более поздний срок. Среди них и игру "Лиона", который является соперником "Шахтера" в Лиге чемпионов.

      В субботу, 8 декабря, "Лион" должен был на выезде сыграть против "Тулузы". Но местная полиция попросила перенести этот матч на более поздний срок. Поэтому игра не состоится в запланированную дату.

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      Кроме игры "Лиона", также перенесли еще два матча – ПСЖ – "Монпелье" и "Монако" – "Ницца".

      Стоит отметить, что именно "Лион" был инициатором того, чтобы матч против "Шахтера" перенесли из Харькова. Причиной называли военное положение, которое объявили в Харьковской области. Поэтому матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" в среду, 12 декабря. Именно в этом матче определится обладатель путевки в плей-офф Лиги чемпионов. "Шахтеру" в этом матче нужна только победа.

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      К слову, накануне, 5 декабря, "Лион" на своем поле уступил в матче чемпионата Франции другому сопернику украинского клуба – "Ренн", который в одной группе Лиги Европы с киевским "Динамо". После этого "гончары" опустились на четвертое место в турнирной таблице.

      Теги: Футбол Спорт Новости Франции Протесты во Франции Лига чемпионов Шахтер
      Источник: 24 Канал
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