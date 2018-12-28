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      Соперник "Шахтера" в Лиге Европы усилился экс-игроком "Баварии"

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      Себастьян Роде
      Себастьян Роде / Eurosport

      Немецкий "Айнтрахт", который в 1/16 Лиги Европы сыграет против донецкого "Шахтера", подписал контракт с Себастьяном Роде.

      Игрок дортмундской "Боруссии" перешел в "Айнтрахт" на правах аренды. 28-летний футболист будет выступать за франкфуртскую команду до 30 июня 2019 года, сообщает официальный сайт "Боруссии".

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      "Мы благодарим Себастьяна Роде за преданность "Боруссии" и желаем, чтобы в "Айнтрахте" он испытывал меньше проблем со здоровьем и смог принять участие в большем количестве матчей", – сказал спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк.

      Как известно, Роде перешел в "Боруссию" из мюнхенской "Баварии" в 2016 году. В этом сезоне Себастьян не провел ни одной игры в основном составе "Боруссии". Роде уже выступал в "Айнтрахте" с 2010 по 2014 год.

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      Теги: Спорт Футбол Трансферы
      Источник: 24 Канал
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