Соперник "Зари" в Лиге Европы снял ролик о Запорожье и Украине: видео
Луганская "Заря" домашние матчи проводит в Запорожье на "Славутич арене". Именно на этом стадионе в четверг, 9 августа, состоится матч украинской команды против португальской "Браги" в квалификации Лиги Европы.
Накануне матча "Брага" сняла видео о Запорожье и Украине.
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Видео было снято в самом Запорожье, а в ролике снялся игрок команды Алан Озориу да Кошта Силва.
Напомним, матч между "Зарей" и "Брагой" состоится в четверг, 9 августа, в Запорожье на "Славутич Арена". Игра начнется в 21:30. Матч состоится в Португалии 16 августа.
К слову, уже известно, с кем сыграет "Заря" в случае прохода "Браги".
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Источник: 24 Канал
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