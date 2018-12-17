Соперники Шахтера в Лиге Европы 2018

В понедельник, 17 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своего соперника узнал "Шахтер".

Соперником донецкого "Шахтера" на этой стадии станет немецкий "Айнтрахт".

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Первый матч состоится 14 февраля на поле "горняков", а матч-ответ 21 февраля на выезде.

Отметим, что оппонентами "горняков" могли стать "Арсенал", "Айнтрахт"," Бенфика", "Валенсия", "Динамо" Загреб, "Зальцбург", "Интер", "Наполи", "Челси", "Севилья", "Генк" ,"Вильяреал", "Байер", "Бетис".

Напомним, "Шахтер" оказался в 1/16 финала Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов. Дончане заняли 3 место в группе F, набрав 6 очков в квартете с "Манчестер Сити", "Лионом" и "Хоффенхаймом".

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