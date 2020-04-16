Соратник беглого министра МВД Захарченко может заменить Верланова на посту главы ГНС
Министр финансов Сергей Марченко лоббирует назначение на пост главы Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Алексея Любченко, ранее тесно работающего с чиновниками времен Виктора Януковича Виталием Захарченко и Александром Клименко, которые на данный момент скрываются в РФ.
Об этом сообщает Главком.
"Марченко не видит возможности сработаться с нынешним главой ГНСУ Сергеем Верлановым, который считается креатурой правительства Гройсмана во время президентства Петра Порошенко. Марченко доказывает президенту Владимиру Зеленскому, что Верланов не справляется с текущей ситуацией, что Налоговая служба погрязла в проблемах коррупции и на его место нужен жесткий человек и это Любченко", – отмечает Главком со ссылкой на источники в Офисе президента и Государственной фискальной службе.
Более того, Марченко уже успел сводить Алексея Любченко на встречу в Офис президента.
"Для согласования кадровой перестановки Марченко даже устроил "смотрины" в Офисе президента, но пока решения по кандидатуре окончательно не принято", – отмечает источник в ОП.
Алексей Любченко с 1999 по 2003 гг. работал первым замом главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 гг. – возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. В 2005 году Любченко ушел из налоговой и работал зампредом Кировоградской ОГА.
Уже в 2009 году Любченко вернулся в налоговые органы и занял высокую должность заместителя председателя ГНА Украины.
После победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года Алексей Любченко сохранил свой пост при новом главном налоговике и будущем одиозном главе МВД Виталии Захарченко. Работая на должности заместителя председателя ГНС, Любченко наладил полное сотрудничество и взаимопонимание с Виталием Захарченко, который был его непосредственным руководителем. При этом, знакомы с Захарченко они были и раньше, когда работали в областях.
Когда Захарченко ушел в главы МВС Алексей Любченко остался на месте и некоторое время передавал свой опыт по организации "эффективного налогообложения" Александру Клименко, который возглавил Министерство доходов и сборов.
С декабря 2012 года по ноябрь 2014 Любченко был помощником на платной основе народного депутата самовыдвиженца от Черкасской области и бывшего налоговика Виктора Тимошенко.
В 2015 году пытался Алексей Любченко возглавить ДФС, но безуспешно.
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