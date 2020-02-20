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      Соратник Саакашвили и экс-глава МВД Грузии Мерабишвили вышел на свободу после 7 лет тюрьмы

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      Вано Мерабишвили вместе с Михаилом Саакашвили / Zn.ua

      Бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили вышел на свободу после 7 лет заключения. Он отбывал наказание по нескольким делам в тюрьме в Тбилиси.

      Задержали экс-главу МВД Грузии в 2013 году, сразу после проигрыша на выборах его соратника, бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает "Грузия Online".

      Это интересно: Саакашвили сожалеет, что покинул Грузию в 2013 году

      Я доволен, что не пошел на компромисс в отношении себя самого... Я сохранил силу, энергию, надежду, веру продолжать борьбу, чтобы убрать этот режим из Грузии. Даю гарантию, что за один год этот режим будет завершен,
      – сказал бывший чиновник после своего увольнения.

      Почему Мерабишвили находился в тюрьме? Его задержали сразу после проигрыша на президентских выборах Михаила Саакашвили. Мерабишвили арестовали по подозрению в коррупции. В феврале 2014 года Кутаисский городской суд приговорил его за превышение служебных полномочий, подкуп избирателей и растрату государственных средств.

      Что еще известно о Мерабишвили:

      • Он является одним из самых успешных министров в правительстве третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
      • Во время грузинских реформ он, как министр внутренних дел, только за день уволил из ГАИ 14 тысяч полицейских.
      • На посту премьера Грузии находился с 4 июля по 25 октября 2012 года.
      • В 2019 году Мерабишвили отказали в условно-досрочном освобождении.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Михаил Саакашвили Новости Грузии
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