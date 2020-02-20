Соратник Саакашвили и экс-глава МВД Грузии Мерабишвили вышел на свободу после 7 лет тюрьмы

Бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили вышел на свободу после 7 лет заключения. Он отбывал наказание по нескольким делам в тюрьме в Тбилиси.

Задержали экс-главу МВД Грузии в 2013 году, сразу после проигрыша на выборах его соратника, бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает "Грузия Online".

Это интересно: Саакашвили сожалеет, что покинул Грузию в 2013 году

Я доволен, что не пошел на компромисс в отношении себя самого... Я сохранил силу, энергию, надежду, веру продолжать борьбу, чтобы убрать этот режим из Грузии. Даю гарантию, что за один год этот режим будет завершен,

– сказал бывший чиновник после своего увольнения.

Почему Мерабишвили находился в тюрьме? Его задержали сразу после проигрыша на президентских выборах Михаила Саакашвили. Мерабишвили арестовали по подозрению в коррупции. В феврале 2014 года Кутаисский городской суд приговорил его за превышение служебных полномочий, подкуп избирателей и растрату государственных средств.

Что еще известно о Мерабишвили: