Соратника президента Кононенко вызвали на допрос в НАБУ по делу о махинациях в энергетике

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос соратника президента и заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Раде Игоря Кононенко, а также бизнесменов Григория и Игоря Суркисов.

Почему Кононенко и Суркисов хочет допросить НАБУ?

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Причиной для этого стало расследование журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях". Они опубликовали записи телефонных разговоров с участием Кононенко и братьев Суркисов. На этих записях участники обсуждали схему вывода сотен миллионов гривен из государственных облэнерго.

"С учетом сведений, изложенных в расследовании, Национальным бюро вызваны на допрос лица, которые упоминаются в соответствующем сюжете, в том числе Кононенко И.В, Суркис Г.М, Суркис И.М.", – говорится в ответе НАБУ на запрос журналистов "Радио Свобода".

Журналисты передали детективам НАБУ записи разговоров главы ПАО "Энергосеть" Дмитрия Крючкова с Кононенко и братьями Суркисами. Впоследствии эти записи приобщили к материалам официального расследования.



Фигуранты расследования журналистов

Что известно о махинациях в сфере энергетики Украины? Журналисты программы "Схемы" получили записи разговоров, которые охватывают период весны-лета 2015 года. Участниками бесед были ныне разыскиваемый экс-глава правления ЧАО "ХК "Энергосеть" Дмитрий Крючков, бизнес-партнер Петра Порошенко Игорь Кононенко, бизнесмены братья Суркисы и нардеп от "Народного фронта" Игорь Котвицкий.



Они обсуждали незаконные способы получения и сохранения контроля над "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго". Контрольные пакеты акций этих компаний принадлежат государству. Кроме того, много разговоров касаются распределения между участниками схемы значительных сумм наличными.



Сейчас НАБУ расследует дела, согласно которым предполагается, что Крючков и другие лица нанесли ущерб государственным облэнерго на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен.

Смотрите видео расследования журналистов программы "Схемы" о махинациях в энергетике: