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      Соратника Труханова в Одессе обокрали почти на 2 миллиона гривен: исчезли драгоценные часы

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      У депутата украли ценные часы Ulysse Nardin, стоимостью 20 тысяч долларов / ebay.com

      Депутат Одесского городского совета, который является членом фракции "Доверяй делам", пострадал от действий вора. Он оставил соратника Труханова без солидной суммы денег и коллекции дорогих часов.

      Преступление произошло еще 23 ноября 2019 года. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на материалы досудебного расследования.

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      Вор проник в частный дом депутата и похитил 18 750 евро и 2 тысячидолларов, которые хранились в сейфе на втором этаже. Кроме того, трофеями вора стали:

      • наручные часы "Ulysse Nardin", стоимостью 20 тысяч долларов,
      • наручные часы "Graham" за 3 тысячи долларов,
      • наручные часы "Frederique Constant" стоимостью 1 500 долларов,
      • наручные часы "Breguet 566" стоимостью 28 тысяч.

      Общая сумма материального ущерба составила 1 миллион 803 тысячи гривен.

      Имя депутата пока не известно. В декларациях депутатов от "Доверяй делам" именно такого набора материальных ценностей нет ни у кого.

      Отметим, что соратники Труханова не впервые за последнее время страдают от злоумышленников. 16 декабря в Одессе на улице Артиллерийской сгорел внедорожник соратника мэра Одессы Александра Ахмерова. Очевидцы утверждают, что его подожгли с помощью бутылки с зажигательной смесью.

      Через два дня также сожгли магазин чая и кофе "Купаж", принадлежащий тому же Ахмерову.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости политики Геннадий Труханов Новости Одессы
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