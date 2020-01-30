22:10
30 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
      Вєсті Кремля
      22:36, 29 января
      Вести.UA: Эпический бой за кресло мэра Киева. Мушкетер Дубинский
      Вєсті.UA
      21:04, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      Соратники Деркача присвоили землю под Киевом на миллиард гривен, за дело взялась СБУ

      75 Читати новину українською
      СБУ взялось за землю под Киевом, которую незаконно присвоило окружение Деркача / фото с фейсбука

      Сотрудники СБУ разоблачили факт незаконного завладения землей под Киевом, стоимость которой составляет почти 1 миллиард гривен. Речь идет о махинации чиновников из окружения народного депутата Украины Андрея Деркача.

      В целом руководство районного отделения госгеокадастра и Обуховской райгосадминистрации незаконно перевело в частную собственность 23 земельных участка площадью 42 гектара, сообщает СБУ.

      Следует знать: Окружение нардепа Деркача бесплатно получило 42 гектара заповедной земли: детали

      Эти земли находятся в ландшафтном заказнике местного значения "озеро Конча" и относятся к природно-заповедному фонду Украины. Впрочем, они были незаконно переоформлены на людей, связанных с заказчиком схемы.

      Печерский райсуд наложил арест на все 23 участка, что не позволило ворам осуществить их перепродажу. В то же время СБУ зарегистрировала уголовное дело по факту злоупотребления властью, повлекшее тяжелые последствия. Причастным к незаконной схеме грозит заключение до 6 лет.

      В настоящее время осуществляются процессуальные меры, необходимые для того, чтобы вернуть украденные земли в государственную собственность. Параллельно по делу продолжается досудебное следствие.

      О какой именно земле и схеме идет речь

      О краже земли в элитной Конча-Заспе еще в мае 2019 года сообщали журналисты "Наших денег". Там рассказали, что к схеме причастны чиновники, близкие к народному депутату Андрею Деркачу.

      Всю государственную землю переоформили на четырех человек, которые имеют тесные связи с Андреем Деркачем и его женой Оксаной Тереховой.

      Впрочем, сам депутат утверждал, что не имеет никакого отношения к этой земле.

      Деркач, земля у Конча-Заспі
      Кому из окружения Деркача принадлежит земля

      Что известно об Андрее Деркаче?
      Андрей Деркач непрерывно является народным депутатом с 1998 года. За это время он сменил пять партий и политических объединений. Голосовал за "диктаторские законы" Януковича.

      Именно он подал иск в Окружной админсуд Киева с требованием предоставить доказательства существования парламентской коалиции. Доказательств не нашлось, это дало основания распустить Верховную Раду и объявить досрочные выборы. За два десятилетия карьеры парламентария Андрей Деркач стал самым богатым нардепом от Сумской области.

      Зимние трансферы 2020: онлайн
      сегодня
      1881
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Служба безопасности Украины СБУ Новости Украины Новости политики Новости Киева Рынок земли Андрей Деркач
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Как коронавирус влияет на сырьевые рынки и валюту
      Злой Одессит 12
      сегодня , 22:00 Как коронавирус влияет на сырьевые рынки и валюту
      Злой Одессит 8
      28 января , 10:58 Кто такие Bob Moses и почему их концерт не стоит пропускать: 7 февраля, Bel etage
      52
      сегодня , 21:20 Эксперт: крутизна украинских стартапов продолжает нарастать
      Євгенія Мазур 56
      сегодня , 18:30 Рада Асоціації в Брюсселі: хороші новини для України зі столиці Євросоюзу
      Світлана Заліщук 182
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук