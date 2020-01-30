Соратники Деркача присвоили землю под Киевом на миллиард гривен, за дело взялась СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили факт незаконного завладения землей под Киевом, стоимость которой составляет почти 1 миллиард гривен. Речь идет о махинации чиновников из окружения народного депутата Украины Андрея Деркача.

В целом руководство районного отделения госгеокадастра и Обуховской райгосадминистрации незаконно перевело в частную собственность 23 земельных участка площадью 42 гектара, сообщает СБУ.

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Эти земли находятся в ландшафтном заказнике местного значения "озеро Конча" и относятся к природно-заповедному фонду Украины. Впрочем, они были незаконно переоформлены на людей, связанных с заказчиком схемы.

Печерский райсуд наложил арест на все 23 участка, что не позволило ворам осуществить их перепродажу. В то же время СБУ зарегистрировала уголовное дело по факту злоупотребления властью, повлекшее тяжелые последствия. Причастным к незаконной схеме грозит заключение до 6 лет.

В настоящее время осуществляются процессуальные меры, необходимые для того, чтобы вернуть украденные земли в государственную собственность. Параллельно по делу продолжается досудебное следствие.

О какой именно земле и схеме идет речь

О краже земли в элитной Конча-Заспе еще в мае 2019 года сообщали журналисты "Наших денег". Там рассказали, что к схеме причастны чиновники, близкие к народному депутату Андрею Деркачу.

Всю государственную землю переоформили на четырех человек, которые имеют тесные связи с Андреем Деркачем и его женой Оксаной Тереховой.

Впрочем, сам депутат утверждал, что не имеет никакого отношения к этой земле.



Кому из окружения Деркача принадлежит земля

Что известно об Андрее Деркаче?

Андрей Деркач непрерывно является народным депутатом с 1998 года. За это время он сменил пять партий и политических объединений. Голосовал за "диктаторские законы" Януковича.



Именно он подал иск в Окружной админсуд Киева с требованием предоставить доказательства существования парламентской коалиции. Доказательств не нашлось, это дало основания распустить Верховную Раду и объявить досрочные выборы. За два десятилетия карьеры парламентария Андрей Деркач стал самым богатым нардепом от Сумской области.