Соратники России в Сирии использовали химическое оружие в Восточной Гуте, - ООН

С момента принятия в Совете Безопасности резолюции о прекращении огня в Сирии 24 февраля в стране стали еще больше бомбить, разрушать и убивать; в ней стало еще больше голодающих и страждущих.

Об этом заявил Координатор чрезвычайной помощи ООН Марк Локок, выступая 28 февраля в Совбезе. По его словам, в целом с 18 февраля в Восточной Гуте в результате авианалетов и обстрелов погибли более 580 человек. Еще около тысячи получили ранения.

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ООН и партнерские гуманитарные организации готовы отправить помощь в осажденные и труднодоступные районы. 45 грузовиков с предметами первой необходимости для 90 тысяч человек в городке Дума в Восточной Гуте ждут своего часа. Однако, по словам Локока, условия для доставки помощи стали еще более опасными, чем прежде. В прошлом году помощь получали в 50 раз больше жителей осажденных районов, чем в этом.

"Если ничего не изменится, то скоро мы увидим, что от болезней и голода гибнет больше людей, чем от бомбежек", – подчеркнул Локок.

Он завершил свое выступление в Совбезе вопросом к Председателю: "Когда начнут соблюдать условия принятой резолюции?"

Заместитель Генсека по политическим вопросам Джеффри Фелтман также заявил о том, что условия принятого в Совбезе документа не только не выполняются, поступили сообщения о новом случае использования химического оружия.

Масштабы военной операции, проводимой сирийским правительством в Восточной Гуте с населением в 400 тысяч человек нельзя оправдать борьбой с боевиками Джабхат ан-Нусры. Борьба с терроризмом не отменяет положений международного права,

– подчеркнул Фелтман.

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Заместитель Постпреда США Келли Кари заявила, что с момента принятия резолюции 2401 Россия ежедневно объявляет в Восточной Гуте 5-часовую "гуманитарную паузу", а резолюция требует прекращения огня на 30 дней.

"РФ не должна вносить изменения в документ, за который она сама же проголосовала", – подчеркнула она.