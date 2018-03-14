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Биатлон и не только: какие соревнования в России пропустят украинцы

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Бойкот: украинские биатлонисты пропустят два этапа в России
Бойкот: украинские биатлонисты пропустят два этапа в России / biathlon.com.ua

В среду, 14 марта, Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, которым запретило членам национальных сборных команд Украины принимать участие в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации, а также учебно-тренировочные сборы на территории страны-агрессора.

Это решение о запрете участия в соревнованиях на территории России не в последнюю очередь было вызвано ситуацией с биатлонной сборной, которая должна была участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени в конце марта.

Сначала появилась информация о том, что наша сборная таки поедет в Россию, однако позже министр молодежи и спорта Игорь Жданов разговаривал с президентом федерации биатлона Владимиром Брынзаком, по итогам чего было принято решение бойкотировать соревнования.

Какие же соревнования, которые пройдут в ближайшие месяцы, пройдут без украинских спортсменов?

Биатлон

Кубок IBU, этап в Ханты-Мансийске (14-17 марта)
Кубка Мира, этап в Тюмени (22-25 марта)

Биатлонная сборная Б, которая участвует на этапах Кубка IBU — второго по престижности в биатлоне — участвовала в соревнованиях в Увате (Россия) на прошлой неделе, причем Юлия Журавок на этих соревнованиях завоевала "серебро" и "бронзу" в двух гонках. Однако на этап в Ханты-Мансийск вторая сборная Украины не поедет. Не поедут на последний этап в Ханты-Мансийск и члены сборной А.

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Президент Федерации биатлона Владимир Брынзак в вопросе поездки в Тюмень переложил ответственность на Министерство, а там решили запретить всем украинским спортсменам ехать в Россию. Отметим, что мужская сборная Украины может вылететь из топ-10 Кубка наций, и как результат, в следующем сезоне будет иметь право выставлять на соревнования не 5, а 4 биатлонистов, поэтому для мужской сборной этап в норвежском Холменколлене становится вдвое важнее.

Кстати, бойкотируют этап в Тюмени еще несколько сборных, в частности, США и Чехии, правда, это они мотивируют допинг-скандалом.

Борьба

Чемпионат Европы (30 апреля — 6 мая, Каспийск)

Украинские борцы — частые гости на пьедестале почета на чемпионатах мира и Европы. На предыдущем континентальном первенстве в городе Нови Сад (Сербия) завоевали три медали, а в Риге в 2016 году завоевали одну золотую (Жан Беленюк), 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Жан Беленюк

Жан Беленюк не сможет принимать участие в Чемпионате Европы-2018

Информацию о том, что наша команда пропустит эти соревнования, уже озвучил президент Ассоциации спортивной борьбы Украины олимпийский чемпион Игр 2004 года Эльбрус Тедеев.

Прыжки на батуте

Чемпионат мира (7-11 ноября 2018 года, Санкт-Петербург)

Последний раз наши батутисты выигрывали медали на чемпионате мира в 2015 году в Оденсе ("бронза" в женских синхронных прыжках), а в 2017 году остались без наград.

Бокс

Чемпионат мира (ориентировочно в августе 2019 года, Сочи)

Еще один вид спорта, в котором украинцы традиционно являются одними из фаворитов. Что интересно, на проведение турнира претендовала, кроме России, Турция, Таиланд, Индия, а также Украина.

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Олександр Хижняк

Александр Хижняк, лучший боксер-любитель мира в 2017 году

Теннис

Пока неизвестно, будет ли касаться запрет спортсменов, выступающих в турнирах за свои деньги, в частности, теннисистов. Напомним, Элина Свитолина ранее дала предварительное согласие на участие в новом турнире WTA в Москве, однако теперь ее участие будет по меньшей мере странным.

Баскетбол

Турниры пропускать не только "взрослые" команды – мужская сборная Украины в возрасте до 14 лет не поедет на последний этап соревнований Европейской юношеской баскетбольной Лиги EYBL, который должен состояться 25-27 марта 2018 в подмосковном городе Подольск.

Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Украина – Россия Новости спорта Министерство молодежи и спорта Новости биатлона Бокс Теннис
Источник: 24 Канал
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