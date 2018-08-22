Сорочинская ярмарка 2018: яркие фото с фестиваля

21 августа в селе Большие Сорочинцы, что на Полтавщине, началась традиционная Национальная Сорочинская ярмарка.

Сорочинская ярмарка 2018 началась с театрального действия, в котором приняли участие актеры Полтавского академического музыкально-драматического театра им. М.В. Гоголя. Также каждый вечер звездные гости будут развлекать посетителей фестиваля.

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Николай Гоголь, которого сыграл Богдан Чернявский

На ярмарку съехались три тысячи продавцов, которые предлагают от яств и вышиванок до автомобилей и сельхозтехники.

Национальная Сорочинская ярмарка будет длиться до 26 августа.

Сорочинская ярмарка 2018

Актеры воплотили образы гоголевских персонажей – Солохи, дьяка, черта

Допис, поширений Alina Portnenko (@alina_portnenko) 21 Сер 2018 р. о 9:24 PDT

Допис, поширений VictoriaPol (@victoria_pol29) 21 Сер 2018 р. о 7:37 PDT

Допис, поширений Юлия Мороз (@yulya_moroz_) 22 Сер 2018 р. о 12:25 PDT

Допис, поширений Любіть Україну (@melanka_r13) 22 Сер 2018 р. о 12:07 PDT

Допис, поширений Евгения (@radevich_eugenia) 27 Сер 2017 р. о 4:32 PDT

Допис, поширений Elena Barabash (@elen_lol90) 22 Сер 2018 р. о 1:56 PDT

Допис, поширений Alexandr Borodavka (@alexandr_borodavka) 22 Сер 2018 р. о 12:18 PDT