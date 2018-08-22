Сорочинская ярмарка 2018: яркие фото с фестиваля
21 августа в селе Большие Сорочинцы, что на Полтавщине, началась традиционная Национальная Сорочинская ярмарка.
Сорочинская ярмарка 2018 началась с театрального действия, в котором приняли участие актеры Полтавского академического музыкально-драматического театра им. М.В. Гоголя. Также каждый вечер звездные гости будут развлекать посетителей фестиваля.
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Николай Гоголь, которого сыграл Богдан Чернявский
На ярмарку съехались три тысячи продавцов, которые предлагают от яств и вышиванок до автомобилей и сельхозтехники.
Национальная Сорочинская ярмарка будет длиться до 26 августа.
Сорочинская ярмарка 2018
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