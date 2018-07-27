Сорочинская ярмарка 2018: программа мероприятий и стоимость билетов

Сорочинская ярмарка 2018 пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в селе Большие Сорочинцы Миргородского района. Это будет юбилейная двадцатая ярмарка, а следовательно организаторы обещают много приятных сюрпризов. Программа Сорочинской ярмарки и цены на билеты – далее в материале.

Сорочинская ярмарка ежегодно проходит на родине Николая Гоголя, который и увековечил ее в одноименной повести из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".

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Выставка проходит под открытым небом и ежегодно собирает от тысячи участников и около полумиллиона гостей. Кроме выставок, ярмарка славится своими концертами, на которые приглашают известных исполнителей. Вход на саму ярмарку – бесплатный, а вот на выступления нужно приобрести билет. Пока цены известны не на все мероприятия.

Программа мероприятий Сорочинской ярмарки 2018 по дням

21 августа, 21:00 – концерт группы "Ляпис 98", группа исполнит лучшие хиты за 25 лет. Цена: 150 гривен.



Программа мероприятий Сорочинской ярмарки 2018: концерт группы "Ляпис 98"

22 августа, 21:00 – концерт неординарного квартета "выпускников" шоу "Х-фактор" под названием "Клей Угрюмого".



Программа мероприятий Сорочинской ярмарки 2018: концерт квартета "Клей Угрюмого"

23 августа, 21:00 – концерт группы Barahta.



Программа мероприятий Сорочинской ярмарки 2018: концерт группы Barahta

24 августа, 21:00 – концерт группы Kazka, который признали "открытием года 2017" по версии музыкальной премии Юна.



Программа мероприятий Сорочинской ярмарки 2018: концерт группы Kazka

25 августа, 20:00 – концерт группы Mountain Breeze. В 21:00 – концерт Верки Сердючки, а после – на сцене выступит специальный гость Dj Mutter.

Программа мероприятий Сорочинской ярмарки 2018: концерт группы Mountain Breeze



Программа мероприятий Сорочинской ярмарки 2018: концерт Верки Сердючки

26 августа, 20:00 – концерт Александра Порядинського. В 21:00 – студия "Квартал 95" и группа "ВВ". Цена – 200 гривен.

Программа мероприятий Сорочинской ярмарки 2018: концерт группы "ВВ"

В прошлом сезоне значительные средства были вложены в обустройство поля, прокладку новых дорог, создание дополнительных санитарных зон. Были построены новые павильоны в городе мастеров, высаживаются деревья, кусты и море цветов. Перенесена на другое место и фактически заново построена главная сцена.

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Также свои достижения на Сорочинской ярмарке традиционно представит каждый район Полтавщины и большинство регионов страны. Среди товаров, которыми торгуют на ярмарке, продукты питания и напитки, одежда и обувь, изделия из меха, текстильные товары, украшения, садово-огородный инвентарь, сельхозтехника и удобрения, строительные материалы, мед, посуда и многое другое. И, конечно же, творческие работы народных мастеров.