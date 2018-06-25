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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Сортируй – спасай планету": эко-активисты пытаются спасти страну от мусорного коллапса

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"ко-активисты cамостоятельно открывают сортировочные станции и вывозят мусор на переработку, а некоторые даже получают за это немаленькую прибыль.

Бывшая подсобка эко-активистки Инны стала мини-станцией сортировки мусора.

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Используют ее теперь жильцы всего дома.

Люди начали подключаться, сейчас вы уже можете увидеть по позициям сколько всего мы собираем, а начинали только со стекла и пластика. Это делают очень многие сознательные люди,
– сказала активистка Инна Била.

Эта сортировочная станция работает год. Результат есть, говорят люди. Во дворе – чище, к тому же на мусоре неплохо зарабатывают.

За первую партию мы получили 2500 тысяч гривен. И действительно, когда ты пишешь в чат "Народ, соседи, поздравляю! Наш бюджет пополнился на 2500 тысяч гривен", люди были в шоке, и действительно мотивирует финансовая сторона,
– добавила Инна.

Уже больше полугода украинцев сортировать отходы обязывает закон. За это даже предусмотрен штраф – от трехсот до полторы тысячи гривен. Но по факту никого не штрафуют.

Еко-активісти закликають українців сортувати сміття
Эко-активисты призывают украинцев сортировать мусор

Красноречивая иллюстрация – переполненные неотсортированными отходами баки для раздельного сбора мусора. Отходы из них, как обычно, просто вывозят на свалку, а сортировочные станции создают при поддержке активистов.

Это станция полного цикла, сюда люди приносят вторсырье, они раскладывают его очень плотно, здесь происходит глубокая сортировка мусора, даже такая пластиковая бутылка распределяется по цветам и по типам, масло отдельно, прозрачная отдельно, белая отдельно и т.д,
– отметила руководитель ОО "Украина без мусора" Евгения Аратовская.

Потом этот мусор прессуют и отгружают заготовщикам или же переработчикам. Заводы в Украине тоже есть. Однако, парадокс – сырье им часто приходится покупать.

Мы импортируем бумагу ежегодно на 55 миллионов долларов. То есть компании, которые перерабатывают бумагу, импортируют макулатуру по полтора евро за килограмм – 45 гривен. А бумага, которую можно изготавливать в нашей стране, стоит 3-5 гривен. Из-за чего растет цена товаров внутри страны,
– рассказала Евгения Аратовская.

Потому что в Украине выбросить мусор дешевле, чем переработать. Поэтому брать на себя такой бизнес пока никто не решается.

До сих пор у нас в стране не решено, а кто должен заплатить за то невероятное количество контейнеров под домами, а также за логистику сортированных отходов на досортировку, на складирование, прессование и логистику до заводов. Вот этот весь процесс является очень и очень убыточным,
– заверила руководитель ГО "Украина без мусора".

Активисты призывают людей взять инициативу на себя. Если неудобно приносить вторсырье на станции, можно оставить его возле мусорника.

Бездомные будут очень счастливы что им оставили это вторсырье возле контейнера, оно там не будет застаиваться, максимум полчаса, и его заберут. В любом случае это попадет не на свалку, а на переработку,
– прокомментировал активист Александр Македонский.

Но самое сложное, говорят, – научить людей сортировать мусор. Например, дети уже знают, почему это важно делать.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Деньги Новости Украины Экология
Источник: 24 канал
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