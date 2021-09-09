В Днепре подозреваемый сбежал из суда: сорвал устройство слежения – СМИ

После заседания Самарского районного суда 9 сентября обвиняемый сорвал с себя электронный браслет и убежал. Сейчас его уже начали разыскивать.

Об этом событии сообщили журналистам анонимные источники. Правоохранители пока никак официально не комментировали инцидент.

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Обыскали все, что могли

Мужчина сорвал с себя браслет на улице Электрической. Затем он исчез в неизвестном направлении. Полицейские нашли поврежденное устройство напротив здания левобережной окружной прокуратуры.

Они начали обыскивать все места, где мог скрываться беглец. Однако его уже не было, поэтому делом начали заниматься следователи.

Журналисты 24 канала пытаются получить подтверждение или опровержение этой информации в полиции Днепропетровщины. Там пообещали узнать детали и вскоре их сообщить.

Похожий случай раньше

В Харькове проходило судебное заседание, где обвиняемым был гражданин Турции. Мужчина находится в международном розыске за финансовые махинации в Германии.

На заседании с него должны были снять арест, чтобы отправить на родину, где его ждала тюрьма. Однако он просто выбежал из суда, сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.