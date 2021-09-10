Об этом сообщили в комментарии 24 канала в прокуратуре Днепропетровской области. Сейчас злоумышленника уже объявили в розыск.

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В июле мужчине изменили меру пресечения – с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Но впоследствии прокурор узнал, что обвиняемый нарушал установленные правила.

Поэтому суд попросили снова изменить меру пресечения на содержание в СИЗО. Когда 8 сентября состоялось соответствующее заседание, злоумышленник просто убежал. Каким образом он так легко повредил спецустройство – пока неизвестно.



Браслет, который сорвал беглец из днепровского суда / Фото телеграма Днепр оперативный

Что было известно ранее

Мужчина сорвал браслет на улице Электрической.

Полицейские нашли устройство напротив здания левобережной окружной прокуратуры.

Они обыскали все места, где беглец мог скрываться.

Но его уже не было и делом начали заниматься следователи.

Что грозит беглецу

Мужчину судят по статьям о незаконном завладении транспортным средством и незаконном лишении свободы человека, поэтому ему "светит" немалый срок. Если злоумышленника найдут и смогут доказать вину, то по одной статье ему грозит до 8 лет тюрьмы, а по другой – до 5.

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