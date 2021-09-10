Сорвал электронный браслет и убежал: в чем обвиняют беглеца с днепровского суда

10 сентября 2021 , 10:59
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Источник:

24 канал

После заседания Самарского районного суда Днепра 8 сентября бежал мужчина, которого судили. Перед этим он сорвал электронный браслет. Оказалось, что его судили за порабощение человека и угон автомобиля.

Об этом сообщили в комментарии 24 канала в прокуратуре Днепропетровской области. Сейчас злоумышленника уже объявили в розыск.

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Больше о его деле

В июле мужчине изменили меру пресечения – с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Но впоследствии прокурор узнал, что обвиняемый нарушал установленные правила.

Поэтому суд попросили снова изменить меру пресечения на содержание в СИЗО. Когда 8 сентября состоялось соответствующее заседание, злоумышленник просто убежал. Каким образом он так легко повредил спецустройство – пока неизвестно.


Браслет, который сорвал беглец из днепровского суда / Фото телеграма Днепр оперативный

Что было известно ранее

  • Мужчина сорвал браслет на улице Электрической.
  • Полицейские нашли устройство напротив здания левобережной окружной прокуратуры.
  • Они обыскали все места, где беглец мог скрываться.
  • Но его уже не было и делом начали заниматься следователи.

Что грозит беглецу

Мужчину судят по статьям о незаконном завладении транспортным средством и незаконном лишении свободы человека, поэтому ему "светит" немалый срок. Если злоумышленника найдут и смогут доказать вину, то по одной статье ему грозит до 8 лет тюрьмы, а по другой – до 5.

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Автор: Олександр Марчак