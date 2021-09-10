Сорвал электронный браслет и убежал: в чем обвиняют беглеца с днепровского суда
Источник:24 канал
После заседания Самарского районного суда Днепра 8 сентября бежал мужчина, которого судили. Перед этим он сорвал электронный браслет. Оказалось, что его судили за порабощение человека и угон автомобиля.
Об этом сообщили в комментарии 24 канала в прокуратуре Днепропетровской области. Сейчас злоумышленника уже объявили в розыск.
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Больше о его деле
В июле мужчине изменили меру пресечения – с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Но впоследствии прокурор узнал, что обвиняемый нарушал установленные правила.
Поэтому суд попросили снова изменить меру пресечения на содержание в СИЗО. Когда 8 сентября состоялось соответствующее заседание, злоумышленник просто убежал. Каким образом он так легко повредил спецустройство – пока неизвестно.
Браслет, который сорвал беглец из днепровского суда / Фото телеграма Днепр оперативный
Что было известно ранее
- Мужчина сорвал браслет на улице Электрической.
- Полицейские нашли устройство напротив здания левобережной окружной прокуратуры.
- Они обыскали все места, где беглец мог скрываться.
- Но его уже не было и делом начали заниматься следователи.
Что грозит беглецу
Мужчину судят по статьям о незаконном завладении транспортным средством и незаконном лишении свободы человека, поэтому ему "светит" немалый срок. Если злоумышленника найдут и смогут доказать вину, то по одной статье ему грозит до 8 лет тюрьмы, а по другой – до 5.
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