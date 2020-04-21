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      Сорвался – и разбился: россиянин пытался по связанным шторам сбежать из обсерватора

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      Россиянин погиб, пытаясь по связанным шторам сбежать из обсерватора / Скриншот из видео

      В российском городе Вилюйск, что в Якутской области, 52-летний мужчина попытался сбежать из обсерватора, где он находился с подозрением на заражение коронавирусом. Он хотел спуститься с третьего этажа по связанным шторам. Однако сорвался – и разбился.

      На следующий, после досадного инцидента, день мужчину должны были выписать. Об этом сообщает Интерфакс.

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      52-летний мужчина пытался вылезти через окно с третьего этажа и разбился на смерть,
      – говорится в сообщении.

      Погибший пытался спуститься по связанным шторам. Однако не удержался и сорвался. Досадный инцидент произошел в городе Вилюйск, что в Якутской области.

      К слову, это была не первая попытка мужчины убежать. В обсерватор его поместили потому, что он контактировал с женщиной, у которой обнаружили коронавирус. У него же тесты были отрицательные.

      Известно, что накануне мужчина поступил в хирургическое отделение больницы Вилюйска с ножевым ранением. Ранее он был судим, не работал, злоупотреблял алкоголем.

      Коронавирус в России: коротко

      • По состоянию на 21 апреля там подтвердили 456 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. От недуга умерли 456 человек, выздоровели – 3 тысячи 873.
      • В общем COVID-19 зафиксировали во всех российских регионах. Однако большего всего поражена Москва.
      • В Москве с 15 апреля заработал так называемый пропускной режим. Для проезда на любом виде транспорта нужно оформить электронный пропуск. 

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Медицина Здоровье Коронавирус COVID-19 Жертвы Новости России
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