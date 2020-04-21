Сорвался – и разбился: россиянин пытался по связанным шторам сбежать из обсерватора

В российском городе Вилюйск, что в Якутской области, 52-летний мужчина попытался сбежать из обсерватора, где он находился с подозрением на заражение коронавирусом. Он хотел спуститься с третьего этажа по связанным шторам. Однако сорвался – и разбился.

На следующий, после досадного инцидента, день мужчину должны были выписать. Об этом сообщает Интерфакс.

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52-летний мужчина пытался вылезти через окно с третьего этажа и разбился на смерть,

– говорится в сообщении.

Погибший пытался спуститься по связанным шторам. Однако не удержался и сорвался. Досадный инцидент произошел в городе Вилюйск, что в Якутской области.

К слову, это была не первая попытка мужчины убежать. В обсерватор его поместили потому, что он контактировал с женщиной, у которой обнаружили коронавирус. У него же тесты были отрицательные.

Известно, что накануне мужчина поступил в хирургическое отделение больницы Вилюйска с ножевым ранением. Ранее он был судим, не работал, злоупотреблял алкоголем.

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