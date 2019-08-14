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      Сорванный купол с церкви УПЦ МП и поваленные деревья: непогода ударила по Украине – фото, видео

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      В результате непогоды во многих городках Украины посрывало крыши
      В результате непогоды во многих городках Украины посрывало крыши / "Сусіди. City"

      Накануне, 13 августа, в нескольких областях Украины можно было наблюдать значительное ухудшение погодных условий. В результате сильных порывов ветра в нескольких областях повредило и иногда даже сорвало кровли с домов. Кроме того, ураган повалил деревья.

      Как пишет местное издание "Ильдана", в Тальянках ураган частично снес шифер на здании школы и колледжа, а также на нескольких зданиях. Также было повалено много деревьев и оборваны линии электропередач.

      Важно! Дождь, град и сильный ветер срывали крыши и обесточивали села: где пострадали больше всего

      Последствия урагана в Тальнивецком районе Черкасской области: видео

      Наделала непогода беды и в Майданецком и Зеленькове, которые располагаются также в этом районе. В последнем селе, в частности, сорвало купол с церкви Московского патриархата.

      Похожие последствия урагана, а именно разрушенные крыши и отсутствие электроэнергии, могли наблюдать и жители Корюковского района Черниговской области.

      По словам спасателей, в результате непогоды никто не пострадал. Сумму убытков уточняют.

      Бушевала непогода и на Ровненщине. В Заречном и муравьином за менее чем 10 минут повалило деревья и посрывало крыши, передает "Крапка".

       

       

      Последствия непогоды на Ровненщине

      Неспокойно было 13 августа и на Буковине – Черновицкую область накрыла сильная гроза, а в городе Сторожинец выпал мощный град размером с яйцо.

      Также в результате ливня затопило городок Заставна и соответственно парализовало движение. Как пишет Zastavna.net, могучий ветер еще и чуть не завалил здешние деревья. Каких бед натворил ураган, пока окончательно неизвестно.

      Мощный ливень в городке Заставна на Буковине: смотрите видео

       

      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Погода Чрезвычайное происшествие Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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