SOS Одесса: в 20 городах Украины зажгли огни, чтобы сохранить Одессу украинской

20 января во 20-ти украинских городах синхронно зажгли сигнальные огни, чтобы сохранить Одессу в составе Украины и добиться отстранения Геннадия Труханова с должности городского главы.

Акция состоялась в Одессе, Киеве, Харькове, Львове, Чернигове, Черкассах, Херсоне, Черновцах и других городах Украины.

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В Одессе у памятника Дюку общественность зажгла сотню файеров и пустила в небо сигнальные ракеты, чтобы известить центральную власть о критической ситуации в регионе. Около сотни одесситов выкрикивали лозунги "Слава Украине!" "Героям Слава!", "Одесса – это Украина", "Труханова за решетку!" и пели государственный гимн.

Нам важно, чтобы Украина увидела Одесса находится в катастрофической ситуации. Эта акция связана с тем, что городом управляет уголовный международный мафиозный клан во главе с Трухановым, который уничтожает, грабит наш город и убивает людей. Ситуация в Одессе угрожает украинской государственности,

– прокомментировал глава одесской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Варламов.

Этой акцией одесситы пытались привлечь внимание центральной власти к критической ситуации в Одессе, достигшей своего апогея.

"В результате правления Труханова Одесса стала лакомым куском для многих сепаратистов и коллаборационистов. Они сейчас приезжают сюда со всей страны и скупают земли общины, чтобы вести здесь свой бизнес. Сейчас ситуация опасна для общественности, так как под шумок разбазариваются ценные земли, несмотря на угрозу техногенных катастроф. Государственные деньги выводятся через оффшоры и дерибаняться между собой. Проекты в сфере градостроительства реализуются без участия общины и с нарушением закона. Труханов вытирает ноги о одесситов, не видит необходимости отчитываться и нести перед нами ответственность. Мы сейчас стоим перед началом политической оккупации. Так не может продолжаться!" – отметил одесский эколог Владислав Балинский.

Но активисты отмечают, что главная проблема региона – повальная коррупция власти.

"Власть не стесняются ни на чем зарабатывать. Мы скоро потеряем большинство пляжей, потому что на следующей сессии могут снова вынести проект по установлению береговой полосы, который узаконит уже проведенное строительство прямо на пляжах. Мы можем остаться без свободного доступа к морю. Мы не можем самостоятельно побороть эту вопиющую ситуацию, потому что местные князьки себя хорошо чувствуют, и даже Киев на них пока не влияет ", – считает председатель одесского отделения "ДемАльянса" Юрий Дяченко.

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Одесситы требуют от центральной власти отстранить подозреваемого в уголовных преступлениях Геннадия Труханова с должности городского головы, привлечь его к уголовной ответственности и расформировать "Муниципальную Стражу", которую считают частной армией мэра. А также – принять все предусмотренные законом меры для немедленной остановки всех незаконных строек в городе и комплексно навести порядок в одесском регионе.

Напомним, дело Геннадия Труханова сейчас рассматривается в Малиновском райсуде Одессы. Его обвиняют в завладевании средствами местного бюджета в размере 185 миллионов гривен при покупке здания бывшего завода "Краян". Сейчас происходит рассмотрение дела по существу – приобщение к материалам дела письменных доказательств стороны обвинения. Уже зачитали 34 тома из 66–ти существующих.

Фото: Екатерины Петренко