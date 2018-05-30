Соседи Аркадия Бабченко рассказали, что слышали и видели в вечер, когда убили журналиста: видео
На месте убийства Аркадия Бабченко 30 мая работает полиция. Соседи Аркадия рассказывают, что почти ничего подозрительного не видели, а полицейские их еще не допрашивали.
Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Оксана Тропотяга.
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Аркадия Бабченко убили 29 мая вечером. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину. От ранений журналист скончался в машине скорой помощи.
Сосед Аркадия, пенсинер Иван услышал, что случилось, уже когда приехала скорая. Рассказал, что живут они здесь примерно полгода, однако Аркадия видел только 1 раз. Полицейские Ивана не допрашивали.
Подъезд дома, где жил Аркадий Бабченко
Также Иван рассказал, что месяц назад кто-то звонил в дверь. Однако, когда он подходил, слышал только шаги. Пенсионер считает, что это вряд ли с чем-то связано. 29 мая он подозрительных лиц, похожих на фоторобот, не видел.
Была какая-то штука, но она не касается. Было два раза кто-то звонил мне. Пока я прихожу, топ-топ, уже кто-то пошел туда,
– вспоминает сосед Аркадия Бабченко Иван.
Сосед Максим тоже ничего не видел. Пришел домой после 21:00 – 22:00. Полицию видел, однако его никто не допрашивал.
Была полиция. Но мне сказать было нечего. И не спрашивали,
– отметил сосед Бабченко Максим.
Под домом Аркадия Бабченко лежал один букет, потом принесли еще цветы.
Цветы у дома, где жил Бабченко
Напомним, Аркадия Бабченко убили 29 мая 2018 года в Киеве в его собственном доме. Неизвестный произвел несколько выстрелов ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Окровавленное тело обнаружила жена журналиста, находившегося в квартире. От полученных ранений Бабченко скончался по дороге в больницу. Журналисту был 41 год.
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