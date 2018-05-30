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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Соседи Аркадия Бабченко рассказали, что слышали и видели в вечер, когда убили журналиста: видео

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Аркадия Бабченко убили в Киеве
Аркадия Бабченко убили в Киеве / Фото из открытых источников

На месте убийства Аркадия Бабченко 30 мая работает полиция. Соседи Аркадия рассказывают, что почти ничего подозрительного не видели, а полицейские их еще не допрашивали.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Оксана Тропотяга.

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Аркадия Бабченко убили 29 мая вечером. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину. От ранений журналист скончался в машине скорой помощи.

Сосед Аркадия, пенсинер Иван услышал, что случилось, уже когда приехала скорая. Рассказал, что живут они здесь примерно полгода, однако Аркадия видел только 1 раз. Полицейские Ивана не допрашивали.

Під'їзд будинку, де жив Аркадій Бабченко
Подъезд дома, где жил Аркадий Бабченко

Также Иван рассказал, что месяц назад кто-то звонил в дверь. Однако, когда он подходил, слышал только шаги. Пенсионер считает, что это вряд ли с чем-то связано. 29 мая он подозрительных лиц, похожих на фоторобот, не видел.

Была какая-то штука, но она не касается. Было два раза кто-то звонил мне. Пока я прихожу, топ-топ, уже кто-то пошел туда,
– вспоминает сосед Аркадия Бабченко Иван.

Сосед Максим тоже ничего не видел. Пришел домой после 21:00 – 22:00. Полицию видел, однако его никто не допрашивал.

Была полиция. Но мне сказать было нечего. И не спрашивали,
– отметил сосед Бабченко Максим.

Под домом Аркадия Бабченко лежал один букет, потом принесли еще цветы.

Квіти біля будинку, де жив Бабченко
Цветы у дома, где жил Бабченко

Напомним, Аркадия Бабченко убили 29 мая 2018 года в Киеве в его собственном доме. Неизвестный произвел несколько выстрелов ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Окровавленное тело обнаружила жена журналиста, находившегося в квартире. От полученных ранений Бабченко скончался по дороге в больницу. Журналисту был 41 год.

24 Канал следит за ситуацией. Все самые свежие новости об убийстве Аркадия Бабченко читайте в онлайне.

Теги: Новости Украины Новости России Жертвы СМИ журналисты Убийство Аркадия Бабченко Медиа
Источник: 24 Канал
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