Женщина заметила, что у нее было открыто окно. Однако звук выстрела не услышала.

Заметьте С карабином в руках: в сети показали видео последних минут жизни мэра Павлова

Кроме того, соседка рассказала: она не видела вблизи с домом Павлова подозрительных людей.

Женщина призналась, что не дружила с соседом, преимущественно просто здоровались, встретившись на улице. Однако соседка сказала: она не может сказать о погибшем ничего плохого.

Гибель Павлова: главное

  • Тело мэра Константина Павлова нашли на веранде его частного дома в селе Вольное. Рядом лежало ружье.
  • Сейчас в МВД рассматривают 3 версии трагедии: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.
  • В сети также появилось видео с последних минут жизни политика. На кадрах видно, как человек нервно ходит из стороны в сторону с ружьем в руках.
  • Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным мэра. Он отметил, что будет держать дело на личном контроле.
  • Между тем политик от "Оппозиционной платформы – За жизнь", к которому принадлежал Павлов, Вадим Рабинович заявил, что мэра убили.