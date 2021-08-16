Женщина заметила, что у нее было открыто окно. Однако звук выстрела не услышала.
Заметьте С карабином в руках: в сети показали видео последних минут жизни мэра Павлова
Кроме того, соседка рассказала: она не видела вблизи с домом Павлова подозрительных людей.
Женщина призналась, что не дружила с соседом, преимущественно просто здоровались, встретившись на улице. Однако соседка сказала: она не может сказать о погибшем ничего плохого.
Гибель Павлова: главное
- Тело мэра Константина Павлова нашли на веранде его частного дома в селе Вольное. Рядом лежало ружье.
- Сейчас в МВД рассматривают 3 версии трагедии: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.
- В сети также появилось видео с последних минут жизни политика. На кадрах видно, как человек нервно ходит из стороны в сторону с ружьем в руках.
- Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным мэра. Он отметил, что будет держать дело на личном контроле.
- Между тем политик от "Оппозиционной платформы – За жизнь", к которому принадлежал Павлов, Вадим Рабинович заявил, что мэра убили.