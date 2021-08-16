Соседка погибшего Павлова заявила, что не слышала выстрела

Соседка мэра Кривого Рога Константина Павлова заявила, что в день его гибели не слышала никаких выстрелов. Тело политика с огнестрельным ранением выявили 15 августа в селе в Днепропетровской области.

Женщина заметила, что у нее было открыто окно. Однако звук выстрела не услышала.

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Кроме того, соседка рассказала: она не видела вблизи с домом Павлова подозрительных людей.

Женщина призналась, что не дружила с соседом, преимущественно просто здоровались, встретившись на улице. Однако соседка сказала: она не может сказать о погибшем ничего плохого.

Гибель Павлова: главное