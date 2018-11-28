Состоится ли матч "Шахтер – "Лион" в Харькове? Что известно на данный момент

Вопрос места проведения матча 6-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" повис в воздухе. Из-за военного положения УЕФА перенес матч Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал" в Киев, хотя Полтавщина не попала в список областей, где военное положение введено. Между тем в Харьковской области военное положение действует.

Перенос матча "Ворскла" – "Арсенал" в УЕФА объяснили безопасностью, мол в Полтаве игру проводить опасно. Сыграет ли "Шахтер" против "Лиона" в Харькове на ОСК "Металлист" в среду, 12 декабря, – неизвестно.

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Советник председателя Харьковской ОГА Сергей Стороженко заверил, что военное положение не помешает проведению футбольных матчей и других спортивных событий в Харькове.

Нет никаких условий, чтобы отменять спортивные соревнования или другие мероприятия, к которым привыкли харьковчане,

– сообщил Стороженко во время брифинга.

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Однако владелец "Лиона" Жан-Мишель Ола не знает, отправится ли его команда в Украину.

Матч "Арсенала" в Украине перенесен. Мы не знаем, поедем ли в Украину, учитывая политическую ситуацию. Трудно найти самолет, чтобы отправиться туда. УЕФА примет решение,

– цитирует Жана-Мишеля Ола Actu Foot.

Jean-Michel Aulas : « Le match d’Arsenal en Ukraine a été décalé. Nous ne savons pas si nous irons en Ukraine vu les conditions politiques. On a du mal à trouver un avion pour aller là-bas. L’UEFA prendra une décision. » pic.twitter.com/2qXSwGcB2S — Actu Foot (@ActuFoot_) 27 листопада 2018 р.

Вместе с тем, ведутся дискуссии, что матч состоится в Украине, но по примеру "Ворсклы" будет перенесен в другой город. Скорее всего, "Шахтер" вернется во Львов.

Исполняющий обязанности директора "Арены Львов" Юрий Майборода в комментарии Tribuna.com сообщил, что "Шахтер" не делал запрос о проведении матча с "Лионом" на львовском стадионе.

Я слышал об этом, такие разговоры ходят. Но никаких обращений не было. Так что комментировать пока нечего,

– сказал Майборода.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, которые в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.



Между тем секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

Что такое военное положение? Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон "О правовом режиме военного положения" предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.