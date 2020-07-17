Состоялись суды по мерах пресечения Антоненко, Кузьменко и Дугарь: что изменилось
В Печерском суде Киева 16 и ночью 17 июля состоялись заседания по мерам пресечения подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Об их результатах – читайте в статье.
Антоненко останется под стражей
Печерский районный суд Киева оставил Андрея Антоненко под стражей в СИЗО еще на два месяца, пишет "РБК-Украина". Музыканта все еще подозревают в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Читайте также "Русский контакт" по делу Шеремета: в МВД рассказали о мотиве убийства журналиста
Прокуроры ходатайствовали продлить действие меры пресечения, и в ночь на 17 июля суд поддержал ходатайство.
Кузьменко и дальше будет находиться в СИЗО
Тот же Печерский суд продлил меру пресечения Юлии Кузьменко на 60 дней. Об этом пишет "Радио Свобода". Кузьменко будет находиться в СИЗО до 13 сентября.
Отсутствие мужества, квалификации, здравого смысла,
– прокомментировал решение суда адвокат Тарас Беспалый.
Дугарь смягчили меру пресечения
И тот же Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения Яне Дугарь. В частности, ее исключили из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим – сослуживцам Дугарь.
Об этом рассказал адвокат Денис Ломанов в фейсбуке. Он же отметил, что другие обязательства, возложенные на Дугарь, суд продлил (женщина на свободе под залог и должна приходить к судьям или прокурорам по вызову).
Важно! Дело Шеремета готово к рассмотрению в суде: почему его не передают
Коротко о деле об убийстве Шеремета
- Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года, его авто взорвали на одной из улиц Киева.
- 12 декабря 2019 правоохранители задержали по подозрению в убийстве Шеремета трех человек.
- Подозреваемые: врач и волонтер Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь, ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко.
- Все трое свою вероятную причастность к преступлению категорически отвергают.