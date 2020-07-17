В Печерском суде Киева 16 и ночью 17 июля состоялись заседания по мерам пресечения подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Об их результатах – читайте в статье.

Антоненко останется под стражей

Печерский районный суд Киева оставил Андрея Антоненко под стражей в СИЗО еще на два месяца, пишет " РБК-Украина ". Музыканта все еще подозревают в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Прокуроры ходатайствовали продлить действие меры пресечения, и в ночь на 17 июля суд поддержал ходатайство.

Кузьменко и дальше будет находиться в СИЗО

Тот же Печерский суд продлил меру пресечения Юлии Кузьменко на 60 дней. Об этом пишет " Радио Свобода" . Кузьменко будет находиться в СИЗО до 13 сентября.

Отсутствие мужества, квалификации, здравого смысла,

– прокомментировал решение суда адвокат Тарас Беспалый.

Дугарь смягчили меру пресечения

И тот же Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения Яне Дугарь. В частности, ее исключили из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим – сослуживцам Дугарь.

Об этом рассказал адвокат Денис Ломанов в фейсбуке . Он же отметил, что другие обязательства, возложенные на Дугарь, суд продлил (женщина на свободе под залог и должна приходить к судьям или прокурорам по вызову).

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