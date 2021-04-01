Петр Порошенко – пятый президент Украины, а сейчас нардеп и лидер партии "Европейская Солидарность" – 31 марта опубликовал электронную декларацию за 2020 год. Чем владеет семья политика – читайте в материале 24 канала.

В декларации Петра Порошенко указаны ряд предприятий и недвижимость. А также гривневые и валютные сбережения, и даже картинная галерея.

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Состояние Петра Порошенко: данные декларации за 2020

Недвижимость

Дом с пристройками в Козине под Киевом за 30 000 000 гривен.

2 квартиры в Киеве и 1 в Виннице. Еще 1 квартира в Киеве у жены Порошенко Марины.

Три земельных участка в Козине за 3 930 717, 1 090 800 и 479 427 гривен.

Три земельных участка в Киеве за 8 000 000, 10 861 100, 21 685 428 гривен.

Также в собственности Марины Порошенко – земельный участок в Киевской области и дом рядом.

Отдельно Петр Порошенко задекларировал гараж на 24 "квадрата" и частичные права на "Базу отдыха "Лебедь".

Предметы роскоши

84 картины неуказанной стоимости (65 работ украинских и российских мастеров XIX – XX веков, 15 работ "старых мастеров" и еще 4 – современных) и 7 скульптур.

Мебельные гарнитуры (например, JUMBO COLLECTION, цену которого трудно определить, ведь и сегодня в специализированных магазинах ее рассчитывают только по запросу клиента).

Ценные люстры (например, MOSCATELLI – та же история с ценой по запросу), телевизоры (например Bang & Olufsen, которые не стоят меньше 100 000), 5 часов (Hublot, Cartier и тому подобное) ювелирные изделия и многое другое.

Автомобили

Петр Порошенко собственного авто, как показывает декларация, не имеет. Он задекларировал 2 служебные машины, записанные на "ЕС" (Mercedes-Benz S 500L 4MATIC и Mercedes-Benz S600L, обе 2015 года).

Но авто имеет Марина Порошенко – Jaguar XF 4.2 L V8 2008 года стоимостью (на момент покупки) 454 646 гривен.

Бизнес

Порошенко указал в декларации корпоративные права на фирму "Экран", оценены в 16 500 000 гривен (переданы в управление).

Также он является конечным бенефициаром значительного количества компаний, например ЗАО "Прайм Эссетс Кэпитал", ЧАО "Киевский завод экспериментальных конструкций", ЗАО "Севастопольский морской завод", АО "Международный Инвестиционный Банк (МИБ)".

5 президент является владельцем и многих предприятий, связанных со СМИ – фирмы "Экран", ООО "Максимум ТВ-Киев", ООО "Максимум ТВ-Днепропетровск", ООО "Максимум ТВ-Донецк", ООО "Максимум ТВ-Николаев" ООО "Телерадиокомпания НБМ" и "Телерадиокомпания НБМ-Запорожье" и другие.

Обратите внимание: ООО "Телеканал "Прямой" в декларации не значится. Это неудивительно, ведь Порошенко заявил, что приобрел этот СМИ в феврале 2021, а декларация – за 2020.



Однако в декларации есть ЧАО "Прайм Эссетс Кэпитал", часть акций которого владеет Порошенко с 2005 и 2006 годов. Именно это предприятие значится как учредитель ООО "Телеканал "Прямой", как гласит портал Youcontrol .

Доходы

Зарплата по основному месту работы – 504 540 гривен.

Проценты от банковского вклада – 7 016 338 гривен.

Дивиденды от уже упомянутого выше "Прайм Эссетс Кэпитал" – 199 975 230 гривен.

Дивиденды по иностранным ценным бумагам – 14 227 550 гривен.

Еще 295 000 – от отчуждения движимого имущества.

Марина Порошенко заработала очень мало в 2020 году – всего 66 000 зарплаты по основному месту работы.

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сбережения

Наличными Порошенко держит 51 200 000 долларов и 423 300 000 гривен.

На счетах – 3 089 180 долларов, 331 292 гривен, 43 861 евро, и еще 8 190 000 гривен – в "Прайм Эссетс Кэпитал".

За рубежом на счете в Kathrein Privatbank AG Порошенко имеет 500 000 долларов и 49 908 фунтов стерлингов.