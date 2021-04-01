Состояние Петра Порошенко: чем поражает декларация политика за 2020
Петр Порошенко – пятый президент Украины, а сейчас нардеп и лидер партии "Европейская Солидарность" – 31 марта опубликовал электронную декларацию за 2020 год. Чем владеет семья политика – читайте в материале 24 канала.
Источник:Единый государственный реестр деклараций
В декларации Петра Порошенко указаны ряд предприятий и недвижимость. А также гривневые и валютные сбережения, и даже картинная галерея.
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Состояние Петра Порошенко: данные декларации за 2020
Недвижимость
- Дом с пристройками в Козине под Киевом за 30 000 000 гривен.
- 2 квартиры в Киеве и 1 в Виннице. Еще 1 квартира в Киеве у жены Порошенко Марины.
- Три земельных участка в Козине за 3 930 717, 1 090 800 и 479 427 гривен.
- Три земельных участка в Киеве за 8 000 000, 10 861 100, 21 685 428 гривен.
- Также в собственности Марины Порошенко – земельный участок в Киевской области и дом рядом.
- Отдельно Петр Порошенко задекларировал гараж на 24 "квадрата" и частичные права на "Базу отдыха "Лебедь".
Предметы роскоши
- 84 картины неуказанной стоимости (65 работ украинских и российских мастеров XIX – XX веков, 15 работ "старых мастеров" и еще 4 – современных) и 7 скульптур.
- Мебельные гарнитуры (например, JUMBO COLLECTION, цену которого трудно определить, ведь и сегодня в специализированных магазинах ее рассчитывают только по запросу клиента).
- Ценные люстры (например, MOSCATELLI – та же история с ценой по запросу), телевизоры (например Bang & Olufsen, которые не стоят меньше 100 000), 5 часов (Hublot, Cartier и тому подобное) ювелирные изделия и многое другое.
Автомобили
- Петр Порошенко собственного авто, как показывает декларация, не имеет. Он задекларировал 2 служебные машины, записанные на "ЕС" (Mercedes-Benz S 500L 4MATIC и Mercedes-Benz S600L, обе 2015 года).
- Но авто имеет Марина Порошенко – Jaguar XF 4.2 L V8 2008 года стоимостью (на момент покупки) 454 646 гривен.
Бизнес
- Порошенко указал в декларации корпоративные права на фирму "Экран", оценены в 16 500 000 гривен (переданы в управление).
- Также он является конечным бенефициаром значительного количества компаний, например ЗАО "Прайм Эссетс Кэпитал", ЧАО "Киевский завод экспериментальных конструкций", ЗАО "Севастопольский морской завод", АО "Международный Инвестиционный Банк (МИБ)".
- 5 президент является владельцем и многих предприятий, связанных со СМИ – фирмы "Экран", ООО "Максимум ТВ-Киев", ООО "Максимум ТВ-Днепропетровск", ООО "Максимум ТВ-Донецк", ООО "Максимум ТВ-Николаев" ООО "Телерадиокомпания НБМ" и "Телерадиокомпания НБМ-Запорожье" и другие.
Доходы
- Зарплата по основному месту работы – 504 540 гривен.
- Проценты от банковского вклада – 7 016 338 гривен.
- Дивиденды от уже упомянутого выше "Прайм Эссетс Кэпитал" – 199 975 230 гривен.
- Дивиденды по иностранным ценным бумагам – 14 227 550 гривен.
- Еще 295 000 – от отчуждения движимого имущества.
- Марина Порошенко заработала очень мало в 2020 году – всего 66 000 зарплаты по основному месту работы.
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сбережения
- Наличными Порошенко держит 51 200 000 долларов и 423 300 000 гривен.
- На счетах – 3 089 180 долларов, 331 292 гривен, 43 861 евро, и еще 8 190 000 гривен – в "Прайм Эссетс Кэпитал".
- За рубежом на счете в Kathrein Privatbank AG Порошенко имеет 500 000 долларов и 49 908 фунтов стерлингов.
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