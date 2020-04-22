Состояние Ахметова упало на 80% за 7 лет, – Bloomberg

Ринат Ахметов в 2013 году владел 22,4 миллиардами долларов. Однако, как свидетельствуют аналитические данные, состояние самого богатого украинца за последние 7 лет упало на 80%.

Такі втрати доходів є одними з найбільш значних падінь, що відслідковуються індексом мільярдерів американської аналітичної компанії Bloomberg. Відповідна стаття опублікована на сайті видання.

Раніше Ахметов опустився на 600 позицій у рейтингу Forbes: він втратив понад 3 мільярди доларів

У березні 2019 року журнал Forbes оцінював статки Ахметова у 6 мільярдів доларів. У квітня 2020 вони становили 2,4 мільярда доларів. Тобто олігарх втратив за рік понад 3,5 мільярда доларів. Через це Ахметов у загальному рейтингу багатих людей журналу опустився з 272-ої сходинки на 875-ту.

За поточною інформацією, у квітні статки Ахметова складають 2,8 мільярда доларів.

Ахметов і підвищення цін на електроенергію

У багатьох країнах Європи 13 квітня ціни на електроенергію стали від'ємними. Обвал цін зафіксували у Франції, Бельгії, Німеччині, Чехії та інших країнах. Група ДТЕК Ріната Ахметова цього ж дня припинила експорт електроенергії з "Острова Бурштинської ТЕС" до Угорщини і Румунії.

Детально Через обвал цін ДТЕК Ахметова припинив експорт електроенергії у Європу

Передувало цьому те, що 8 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Причина – ці країни не є членами Енергетичного співтовариства. Також скасували результати попередніх аукціонів за 2020 рік.

А вже 20 квітня у Бурштинському енергоострові зафіксували найвищу ціну на електроенергію на ринку на добу від початку квітня. Вона становить 1 677, 84 гривні за мегават на годину або 60 євро у період базового навантаження. У Західній Україні ціна значно перевищила вартість електрики в інших областях України.