12:54
22 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ

      Состояние Ахметова упало на 80% за 7 лет, – Bloomberg

      - Читати новину українською
      Статки Ріната Ахметова впали / scm.com.ua

      Ринат Ахметов в 2013 году владел 22,4 миллиардами долларов. Однако, как свидетельствуют аналитические данные, состояние самого богатого украинца за последние 7 лет упало на 80%.

      Такі втрати доходів є одними з найбільш значних падінь, що відслідковуються індексом мільярдерів американської аналітичної компанії Bloomberg. Відповідна стаття опублікована на сайті видання.

      Раніше Ахметов опустився на 600 позицій у рейтингу Forbes: він втратив понад 3 мільярди доларів

      У березні 2019 року журнал Forbes оцінював статки Ахметова у 6 мільярдів доларів. У квітня 2020 вони становили 2,4 мільярда доларів. Тобто олігарх втратив за рік понад 3,5 мільярда доларів. Через це Ахметов у загальному рейтингу багатих людей журналу опустився з 272-ої сходинки на 875-ту.

      За поточною інформацією, у квітні статки Ахметова складають 2,8 мільярда доларів.

      Ахметов і підвищення цін на електроенергію

      У багатьох країнах Європи 13 квітня ціни на електроенергію стали від'ємними. Обвал цін зафіксували у Франції, Бельгії, Німеччині, Чехії та інших країнах. Група ДТЕК Ріната Ахметова цього ж дня припинила експорт електроенергії з "Острова Бурштинської ТЕС" до Угорщини і Румунії.

      Детально Через обвал цін ДТЕК Ахметова припинив експорт електроенергії у Європу

      Передувало цьому те, що 8 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Причина – ці країни не є членами Енергетичного співтовариства. Також скасували результати попередніх аукціонів за 2020 рік.

      А вже 20 квітня у Бурштинському енергоострові зафіксували найвищу ціну на електроенергію на ринку на добу від початку квітня. Вона становить 1 677, 84 гривні за мегават на годину або 60 євро у період базового навантаження. У Західній Україні ціна значно перевищила вартість електрики в інших областях України.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Электроэнергия рейтинги Деньги Ринат Ахметов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:20 День Земли: 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
      Анастасія Можаровська
      сегодня , 12:08 Ослабление карантина в Украине: как следует действовать, чтобы не усугубить ситуацию
      Світлана Попова