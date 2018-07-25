Состояние критическое: подготовка к отопительному сезону под угрозой

25 июля министр регионального развития и ЖКХ Геннадий Зубко во время совещания в Кабмине высказал опасения, что отопительный сезон зимой будет непростым.

Сегодня лишь половина жилых домов, школ и садиков по всей Украине подготовились к отопительному сезону.

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Отставание от графика подготовки регионов к зиме связано с задолженностью Водоканалов за газ и электроэнергию. До конца июля такое отставание должно быть сокращено.

В то же время органы местного самоуправления лишь на 42,7% профинансировали подготовку жилого фонда к зиме. То есть выделили чуть больше 800 миллионов гривен из почти 2 миллиардов, предусмотренных в бюджетах.

Зима очень близко. И она будет очень непростой, в связи с тем, что есть нехватка расчетов за потребленную энергию,

– сказал министр регионального развития и ЖКХ Геннадий Зубко.

Напомним, из-за введения квот на импорт серной кислоты в Украину прифронтовой город Авдеевка может остаться без отопления в зимний период.