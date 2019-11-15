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      Состояние науки в Украине и сколько платят ученым: шокирующие детали

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      Украинская наука последние десятилетия в упадке – это и недостаток финансирования, и отток молодых ученых за границу, и имитация науки вместо реальных открытий. Как именно хотят решить эту проблему – читайте в материале журналистов 24 канала.

      Доктор химических наук и академик Анатолий Белоус десятки лет посвятил химии. Свою работу любит, и все же признается – отечественная наука держится на кучке энтузиастов.

      Важно! Почему украинские ученые выезжают за границу

      Коллектив Института общей и неорганической химии – один из самых молодых в украинской академии наук. Вместе с тем, из 13 человек – 4 уже пенсионеры. Молодежь выезжает за границу.

      Испания, Германия, Швейцария. Кто-то даже пошел на фирму, ведь в Украине есть фирмы, которые платят больше, чем в академии наук,
      – говорит старший научный сотрудник ИЗНХ НАНУ Сергей Солопан.

      И дело не столько в зарплате, говорят ученые. Ремонта лаборатории не видели годами, чинят их за свой счет. Оборудование тоже не обновляют. То на какие научные открытия ждать?

      Науковцям не вистачає фінансування держави
      Ученым не хватает финансирования государства

      Зато Антон Сененко – старший научный сотрудник Института физики – учился в нескольких странах Европы. Говорит, в мире украинские ученые ценятся.

      "Если нормально будет с финансирования и нормально будет с оценкой, то можно говорить, что украинская наука будет развиваться должным образом", – уверяет ученый.

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      Так, ученый Денис Радюк решил работать частно, не в пределах государственных институтов. Открыл свой научно исследовательский центр, консультирует аграриев. Говорит – денег хватает, однако, наука должна быть, прежде всего, государственным приоритетом.

      Сколько платят ученым?

      Страна в год выделяет только чуть меньше 9 тысяч долларов на одного ученого. Однако, и эти копейки используют неэффективно. Например, на финансирование президиумов институтов, а не на научную деятельность. Нынешнее правительство уже запланировало аудит.

      Мы настаиваем, чтобы эта аттестация научных институтов проводилась с максимальным привлечением иностранных экспертов. Чтобы иметь базу данных об оборудовании, кадры, имущество и определенные выводы относительно процедур управления,
      – отвечает председатель Научного комитета Нацсовета Алексей Колежук.

      Как решить проблему упадка науки в Украине?

      План предлагают амбициозный – например, превращение нескольких институтов в общественные организации. Для того, чтобы уменьшить количество распорядителей государственных денег, ведь именно на этом этапе идут растраты. Кроме того, планируют разрешить финансирование из небюджетных источников.

      Однако, увидим ли мы изменения уже в следующем году – вопрос открытый. В проекте бюджета на 2020-й финансирование науки так и не увеличили – отрасль получит 10 миллиардов гривен.


      Главные цифры бюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины Министерство образования и науки Украины Финансы Деньги Наука Наука в Украине
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