Состояние пострадавших детей в Харькове является стабильным, – спикер Минздравоохранения

Во вторник, 22 мая, в Харькове после распыления газа в школе пострадали 38 детей. 27 учеников госпитализированы, один ребенок в тяжелом состоянии и трое детей подверглись средней степени тяжести.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Александр Ябчанка.

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По его словам, дети жаловались на слабость и затруднение дыхания, однако, состояние учащихся стабильное. Дети находятся под наблюдением врачей.

Информацию, которую мы оперативно получаем передаем СМИ, как только мы будем иметь больше деталей, сразу выйдем с соответствующим сообщением,

– отметил Ябчанка.

Спикер добавил, что связывать ситуации с отравлениями в Украине не имея на это достаточных фактов не верно.

Напомним, во вторник, 22 мая, в харьковской школе №3 неизвестные распылили перцовый спрей. Всех детей учебного заведения эвакуировали.