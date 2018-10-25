Состоятся ли концерты "Дизель Шоу" после ужасного ДТП: официальное заявление

Представители "Дизель Шоу" обратились к поклонникам с важным заявлением. В сети сообщили, когда именно ожидать возвращения юмористов на сцену и состоятся ли запланированные концерты.

Со времени жуткой и смертоносной аварии на Киевщине, в которой погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская, прошло меньше недели. Юмористы и до сих пор приходят в себя от пережитого и с грустью вспоминают свою коллегу.

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Отмечается, что все участники популярного коллектива "Дизель Шоу" получили травмы различной степени тяжести и находятся на реабилитации. Именно поэтому представители юмористов приняли решение о переносе всех выступлений на начало 2019 года. По их словам, приобретенные билеты будут актуальными, поэтому людям не нужно будет их обменивать на новые.

На восстановление актером понадобится от 2 до 4 месяцев. В связи с этим "Дизель" принял решение о том, что осенний тур "Very Special Original Party" перенесен на начало 2019 года. Все билеты будут актуальны. Окончательные даты проведения концертов в городах Украины будут объявлены дополнительно. Спасибо всем, кто уже купил билеты на выступление "Дизель Шоу", кто верит и любит проект!

– говорится в сообщении.

Представители коллектива также отметили, что ко всеукраинскому турне добавят еще несколько городов. Какие именно населенные пункты посетят участники "Дизель Шоу", пока неизвестно.

Официальное заявление представителей "Дизель Шоу" / соцсети

Напомним, что 20 октября утром недалеко от Киева автобус с актерами "Дизель Шоу", которые возвращались после выступления во Львове, столкнулся с фургоном. В результате аварии погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Со звездой сначала попрощались в Киеве, а потом в ее родном Житомире.

Стало известно о состоянии здоровья популярных актеров. В частности, Егора Крутоголова и Яну Глущенко уже выписали из госпиталя, у обоих были диагностированы переломы ног и разрыв связок. Зажигательная блондинка из "Дизель Шоу" ранее признавалась, что пока у нее наложен гипс и она готовится через 2 месяца к операции. Переломы были обнаружены и у Александра Бережко, Евгения Гашенко и Максима Нелипы.