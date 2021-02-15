14 лютого в М'янмі знову сотні тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту проти військового перевороту. У найбільше місто країни Янгон увійшла колона танків.

На півночі М'янми поліція вчинила стрілянину по демонстрантах. Відео та фото на доказ цього з'явилися у мережі.

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Що відбувалося у М'янмі 14 лютого

Кілька сотень тисяч людей по всій країні вийшли на вулиці – вони проти військового правління, встановленого внаслідок державного перевороту.

У місті М'їчина на півночі М'янми поліція стріляла у демонстрантів, люди у паніці втікали від правоохоронців. Кількох журналістів, які намагалися висвітлювати події – затримали.

У найбільше місто М'янми – Янгон – ввели значну кількість танків та військових.

За розпорядженням влади у країні відключили інтернет. Усі 4 найбільші оператори зв'язку заблокували доступ до мережі.

На вулиці у містах у М'янмі вивели танки: фото й відео з соцмереж

Tanks and trucks full of armed soldiers seen in the city of Yangon. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/FSCtsrbF91 — Yun Waddy (@yunwaddylm) February 14, 2021

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