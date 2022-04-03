Украинский президент рассказал, что сотни мирных людей – убиты, замучены, расстреляны. Их тела лежат прямо на улицах. Об этом он говорил 3 апреля в своем обращении, пишет 24 канал.

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"Убийцы, называющие себя армией"

Зеленский подчеркнул, что враг заменял не только территорию, но даже тела убитых. Всюду – последствия мародерства оккупантов. "На нашей земле побывало концентрированное зло", – добавил он.

Убийцы, палачи, насильники, мародеры, называющие себя армией. И которые заслуживают только смерти после того, что они сделали, – подчеркнул глава государства.

Зеленский обратился к украинцам вечером 3 апреля: смотрите видео